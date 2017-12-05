في إطار التزامها الدائم نحو موظفيها، وحفاظا على صحتهم العامة، استضافت شركة بورصة الكويت مؤخرا عيادة بيان لطب الأسنان في مبناها الرئيسي، وذلك لإجراء فحوصات مجانية للموظفين.

وإلى جانب الفحوصات الفورية، قام أطباء عيادة بيان لطب الأسنان بتقديم الاستشارات الطبية في مجال صحة الفم والأسنان للموظفين، كذلك منحهم خصومات هائلة على مختلف الخدمات الطبية التي تقدمها عبر عيادتها المتنقلة.

وتلتزم بورصة الكويت بتقديم الرعاية والاهتمام لموظفيها، مكافأة لولائهم وإخلاصهم للشركة وجهودهم المبذولة في سبيل تحقيق أهدافها.



ويعد التعاون مع عيادة بيان لطب الأسنان ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تتبناها الشركة والتي تصب في مصلحة موظفيها وصحتهم العامة.

وتركز استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها بورصة الكويت على المساهمة في دعم المجتمع عن طريق التركيز على رعاية الأطفال، الصحة والتنمية البيئية، التنمية الاجتماعية بما فيها توفير فرص عمل للشباب الكويتي الواعد، وإتاحة الفرصة أمامهم للتألق والتفوق في مجالات خبراتهم، وكذلك تثقيف المجتمع من خلال إقامة البرامج التدريبية والمؤتمرات والندوات المختلفة، والاستثمار في موظفيها وتوفير بيئة عمل صحية ومحفزة.

وفي هذا الإطار قام فريق عمل بورصة الكويت مؤخرا بإجراء زيارة لبيت عبدالله وتقديم هدايا للأطفال المرضى، من ناحية أخرى استضافت الشركة أيضا طلبة العديد من المدارس والجامعات لإثراء معرفتهم بتاريخ ومستقبل سوق الكويت للأوراق المالية، إلى جانب العديد من الندوات التثقيفية والدورات التدريبية التي تستضيفها الشركة بشكل مستمر.