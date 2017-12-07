الشارخ: نؤمن بالدور المهم الذي يلعبه التعليم في اعداد شبابنا

برنامج «الغانم لقادة المستقبل» صمم لتطوير القدرات المهنية للشباب الكويتي

اختتمت شركة صناعات الغانم، إحدى كبرى الشركات الخاصة في المنطقة، رعايتها للمؤتمر السنوي الـ 34 لاتحاد طلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية، والذي أقيم تحت شعار «روح متكاتفة لكويت متآلفة» في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر الماضي في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية. أقيم المؤتمر بحضور سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم العبدالله إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الأمة وشخصيات اعلامية بارزة وممثلي العديد من شركات القطاع العام والخاص، وكجزء من فعاليات المؤتمر، كان هناك العديد من المنتديات التي قامت بتغطية عدة مواضيع سياسية ورياضية وقضايا انسانية.

وشاركت صناعات الغانم في المعرض الوظيفي الذي أقيم على هامش المؤتمر، حيث تواجد ممثلو الشركة في جناح خاص للإجابة عن استفسارات الطلبة حول الشركة، فضلا عن فرص التدريب والعمل المتاحة لديها. وخلال الحفل الختامي للمؤتمر، أجرت الشركة سحبا للطلاب وقدمت للرابحين جوائز قيمة من X ـ سايت.

وحول رعاية شركة صناعات الغانم للمؤتمر هذا العام، قال مدير إدارة الاتصالات في شركة صناعات الغانم عبداللطيف الشارخ «نحن نؤمن بالدور المهم الذي يلعبه التعليم في اعداد شبابنا وتشكيل مستقبلهم، واننا سعداء بالمشاركة في مؤتمر هذا العام، وللسنة العاشرة، تقديما للدعم اللازم لاتحاد طلبة الكويت».

وأضاف قائلا «يعد المؤتمر السنوي أيضا فرصة مهمة للقاء والتواصل مع المرشحين المحتملين من الطلبة وتوجيههم نحو كيفية اختيار الوظائف الملائمة لهم في القطاع الخاص، ولدى شركة صناعات الغانم على وجه التحديد، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلابنا في الولايات المتحدة خلال دراستهم، ونتطلع للترحيب بهم ورؤيتهم كزملاء لنا في الشركة».

وتعمل شركة صناعات الغانم بشكل متواصل في سبيل رفع نسبة الكفاءات الوطنية العاملة لديها من خلال عدة برامج ومبادرات، مثل برنامج «الغانم لقادة المستقبل» وهو برنامج صمم لتطوير القدرات المهنية للشباب الكويتي حديث التخرج، بالإضافة إلى ذلك تتيح الشركة برنامج إرشاد الموظفين الكويتيين الذي يحصل من خلاله الموظفون الكويتيون على فرصة تطوير قدراتهم القيادية عن طريق الحصول على توجيه وإرشاد أحد أعضاء الفريق الإداري لدى الشركة.

يعتبر بناء قوى عاملة كويتية صلبة من الأولويات الاستراتيجية لدى الشركة، والمشاركة في مؤتمر اتحاد طلبة الكويت هو أحد الطرق المهمة ضمن هذا الإطار.

وتأتي رعاية المؤتمر السنوي لاتحاد طلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية في شركة صناعات الغانم، والذي تلتزم الشركة من خلاله بالعطاء للمجتمع، وذلك عن طريق تمكين المحتاجين ودعم التعليم وتشجيع ريادة الأعمال.

جدير بالذكر أن الشركة كانت الراعي الاستراتيجي لمؤتمر تمكين الشباب في نسخته السادسة هذا العام، وهو مؤتمر سنوي ينطلق تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بالإضافة لكون الشركة أكبر مصدر لمتطوعي برامج مؤسسة «إنجاز ـ الكويت»، حيث يتطوع موظفوها في برامج «إنجاز ـ الكويت» بشكل منتظم، إلى جانب ذلك إطلاق الشركة لبرنامج تعليم اللغة الإنجليزية في الصيف بالتعاون مع معهد أمديست لصالح أيتام دار الطفولة في الكويت.