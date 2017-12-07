سياسة البنك تولي اهتماماً كبيراً بعملائه في كل المراحل العمرية

في أجواء سادتها الفرحة والبهجة والسعادة والسرور، توافد عملاء حسابي الأول على مول 360 قاصدين صالة الألعاب الترفيهية الشهيرة بالمول «إنفانيتي»، وذلك تلبية للدعوة التي كان البنك قد وجهها لعملائه الصغار لحضور فعاليات يوم ترفيهي مميز.

حضر الحفل مئات الأطفال مع أسرهم، حيث استمتعوا بالعديد من الألعاب التي وفرها لهم البنك بصورة مجانية احتفاء بهم، والتي شملت ألعاب التسلق وسيارات التصادم والأحصنة الدوارة وألعاب الفيديو وغيرها، إضافة إلى عرض الساحر، حيث ارتسمت الابتسامة على وجوه الأطفال مبتهجين بفعاليات هذا الحدث الذي تخلله أيضا توزيع هدايا خاصة على عملاء حسابي الأول.

وقد جاء تنظيم هذا الحدث في إطار سياسة البنك التي تولي اهتماما كبيرا بعملائه في كل المراحل العمرية ومنهم العملاء أصحاب حسابي الأول من خلال إعداد الأنشطة الترفيهية التي تضفي البهجة والسعادة على قلوبهم، بالإضافة إلى الأنشطة التعليمية التي تساهم في تطوير وصقل مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.

وتواجد في هذا الحفل عدد من موظفي إدارة التسويق لاستقبال العملاء وتنظيم الأنشطة والفعاليات بما ساهم في جعل اليوم المفتوح، حدث لا ينسى بالنسبة لعملاء حسابي الأول.

والبنك التجاري الكويتي إذ يشكر عملاءه الصغار وأسرهم على تلبية الدعوة وحضور فعاليات اليوم الترفيهي المفتوح، فإنه يعدهم بالعمل على تنظيم العديد من الفعاليات الأخرى لتوطيد التواصل بينه وبين عملائه الصغار أصحاب حسابي الأول الذي يعد حساب توفير مصمما خصيصا للأطفال حتى 14 عاما، ويعتبر الطريقة المثلى للآباء والأمهات الذين يرغبون في تأمين مستقبل أفضل لأبنائهم وتوفير الأموال لهم في مراحلهم العمرية المبكرة.