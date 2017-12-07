في حفلها السنوي المقام بقصر كنسينغتون بالعاصمة البريطانية والذي تمنح فيه شركة «Mercatus+ Ltd» جوائز لأفضل العلامات التجارية العالمية لسنة 2017-2018، منحت ماركة ريفا للسنة الثانية على التوالي جائزة أفضل ماركة تجارية عالمية عن فئة الأزياء في الشرق الأوسط، حيث يتم اختيار الفائزين بهذه الجائزة على أساس تميز العلامة التجارية وفقا لعمليات تقييم وأبحاث السوق والتصويت العام من أعضاء إدارة الجائزة، ليتم منح الجائزة للماركات المميزة مثل آبل، كوكا كولا، لويس فيتون، الخطوط الجوية البريطانية، نايكي وغيرها من العلامات التجارية المعروفة والمميزة عالميا.

وبهذه المناسبة توجهنا بعدة أسئلة لرئيس مجلس إدارة شركة أرمادا «ريتيل كونسبت» عمار الطحان، وهي الشركة الأم لماركة ريفا والعديد من ماركات الأزياء الناجحة تحت مظلة وإدارة شركة أرمادا ريتيل كونسبت:

ما سر النجاح المستمر والمتزايد للماركة؟

٭ أعتقد أن السبب الرئيسي هو شغفنا المستمر لتقديم الأفضل لزبائننا، فنحن في بحث دائم لتقديم أفضل وأجود الأصناف، وبأسعار مناسبة متواكبة مع آخر الموضات العالمية لنمنح زبائننا تجربة تسوق مميزة عند كل زيارة.

كيف بدأت الماركة؟

٭ في سنة 2001 أنشأنا ماركة ريفا بعد بحث دقيق للسوق بشكل عام، حيث نعد من الجيل الثاني من عائلة متخصصة بمجال الأزياء، منذ سبعينيات القرن الماضي افتتح والدي محله الأول في الكويت، وكان دائما مميزا بملابس الأطفال الراقية الإيطالية، كما كنا دائما نشعر بوجود فجوة كبيرة بين ما يحتاج إليه العملاء وما تقدمه الأسواق، لذلك جاءت الفكرة بخلق اسم ريفا.

الكويت هي مكان المقر الرئيسي للماركة، فهل يعتبر هذا عائقا يمنعكم من منافسة ماركات أزياء عالمية؟

٭ أبدا، فنحن نفتخر بذلك، فالكويت تتميز كما سائر دول الخليج بوجود ثقافة غنية منفتحة على الآخر ما يجعل للماركة مزيجا خاصا ونكهة تميزها عن باقي الماركات بالسوق، حيث إن التميز هو أهم سمة مطلوبة لنجاح أي ماركة في سوق التجزئة الحالي.

ريفا أصبحت معروفة ومنتشرة في سوق الخليج بشكل ملحوظ، ما خطتكم المقبلة للماركة؟

٭ نحن نعتبر في بداية نجاحنا وانتشارنا، فما زال أمامنا الكثير لنقدمه، فتركيزنا في المرحلة الحالية على تحسين وتوسعة موقعنا الإلكتروني للشراء ما يسمح لكل محبي ريفا أن يصلوا إليها ويتمتعوا بارتداء أزيائهم المفضلة أينما كانوا حول العالم، بالإضافة إلى ذلك ندرس افتتاح معارض ضخمة لريفا في عواصم أوروبية متعددة، كما أننا في بحث دؤوب لإضافة خطوط جديدة للماركة لتتواءم مع أسلوب الحياة العصري لزبائننا.