أطلقت لونجين عام 2015 مجموعة «لونجين سيمفونيت» التي اعتبرت ترجمة عصرية للأناقة المرسخة لدى دار الساعات السويسرية. تتميز نماذج المجموعة بعلب ذات تصميم بيضاوي، أساور كلاسيكية ومتناغمة وموانئ أنيقة. اليوم، تقدم لونجين نماذج جديدة تدمج بين الذهب الوردي والفولاذ من شأنها إثراء المجموعة.

منذ بداياتها، واكبت لونجين رغبات زبائنها من النساء. وتماشيا مع تاريخها العريق الذي شهد ظهور العديد من الساعات الأسطورية التي تألقت بها النساء على مر العصور، تعتبر مجموعة «لونجين سيمفونيت» الأكسسوار المثالي للمرأة التي تعشق الحياة. ومن خلال تصميمها الحديث، تأسر هذه الإبتكارات عاشقات الجمال الراقي والعصري كما تحافظ على اللمسة الأنيقة التي تميز الدار السويسرية والتي تتخذ من الساعة الرملية المجنحة شعارا لها.

تقدم لونجين نماذج جديدة وعصرية، تجمع بين الذهب الوردي والفولاذ. يتماشى التاج المصنوع من الذهب الصلب والميناء بلمساته الوردية مع سوار الساعة، كما يعزز لمعان الفولاذ، الذهب والماس أناقة الموانئ، في حين تضفي الأساور المصممة بدقة لمسة أخيرة وجميلة على التصميم ككل.

تتوافر هذه الساعة في حجمين، كما تضم العلب الفولاذية بيضاوية الشكل والمرصعة بالماس حركة كوارتز. يزدان الميناء الفضي بالأرقام الرومانية، أما الميناء المزخرف بعرق اللؤلؤ فبمؤشرات ماسية أو أرقام عربية. وقد زينت النماذج كلها بساعة رملية مصنوعة من الذهب الوردي. كما تم تجهيز هذه الساعات بأساور فولاذية أو مصنوعة من الذهب الوردي.

تأسست شركة لونجين القائمة في سانت ايمييه في سويسرا سنة 1832، وتعكس خبرتها في صناعة الساعات التزاما قويا بالتقاليد والأناقة وبراعة الأداء. كما تمتعت لونجين بأجيال من الخبرة كحافظة للوقت في أبرز بطولات العالم وكشريك في عدة اتحادات رياضية دولية، وقد اشتهرت الشركة بأناقة ساعاتها وهي عضو في مجموعة سواتش ليمتد الرائدة في تصنيع منتجات الساعات عالميا، كما اتخذت لونجين الساعة الرملية المجنحة شعارا لها اعتمدته في متاجرها المنتشرة حاليا في أكثر من 140 بلدا.