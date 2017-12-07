تحفيز الشباب على الدخول في المشاريع الخاصة

تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح، ينظم بنك بوبيان للمرة الخامسة على التوالي «مهرجان بوبيان للتذوق» TASTE OF BOUBYAN، الذي يهدف الى دعم المشاريع الشبابية الكويتية مع تخصيص جزء من ريع المهرجان لدعم أنشطة جمعية الداون الكويتية.

وقال مدير عام بنك بوبيان وليد خالد الياقوت إن المهرجان سيقام هذا العام الحالي في مول 360 يومي الجمعة والسبت 8 و9 ديسمبر 2017 بمشاركة عدد من الشيف الكويتيين الذين سيقدمون أفضل ما لديهم للزوار الى جانب دروس الطهو المختلفة التي ستقدم مجانا لجميع الحضور.

وأضاف الياقوت أن «تيست أوف بوبيان» عبارة عن تجمع شبابي ينظمه بنك بوبيان لإبراز مهارات الطهاة الكويتيين الشباب والذين أصبحوا يمثلون نموذجا رائعا لدخول الشباب الكويتي في مختلف المجالات العملية، حيث سيقدمون خبراتهم في طهو الأطباق الكويتية المميزة.

وأشار الياقوت الى أن المهرجان يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف الى خلق أجواء أسرية رائعة تستقطب الكبار والصغار على حد سواء مع وجود العديد من المفاجآت السارة التي أعدها البنك لزوار المهرجان، كما يتضمن ركنا خاصا للأطفال.

أهداف المهرجان

وأكد الياقوت أن من أبرز أهداف المهرجان تحفيز الشباب على الدخول في المشاريع الخاصة وإبراز دور البنك في دعم الشباب الكويتي من خلال مبادرات وحملات ينظمها البنك بصورة فعلية الى جانب تأكيد الصورة الذهنية الخاصة بصورة البنك كبنك إسلامي شاب يدعم الشباب وإبراز دوره الاجتماعي ودعمه لمختلف الشرائح لاسيما الشباب الكويتي.

ومن الأهداف أيضا مواكبة البنك للتطورات والحراك الاجتماعي والاقتصادي الحاصل في المجتمع الكويتي الذي يعتبر من أكثر المجتمعات العربية تطورا ومواكبة للتطورات العالمية خاصة تلك التي تتعلق بالتكنولوجيا وتغير فرص العمل ومصادر الدخل.

الى جانب تأكيد صورة البنك كداعم رئيسي للأنشطة الخيرية بشكل غير تقليدي وغير متعارف عليه، حيث سيتم تخصيص جزء من ريع العام الحالي لجمعية الداون الكويتية، حيث تم اختيار الجمعية حرصا من البنك على تسليط الضوء على واحدة من أهم المشكلات وهي مشكلة أطفال الداون وضرورة عمل جميع الأطراف على دمج هذه الفئة في المجتمع.

هذا، وقام بنك بوبيان خلال السنوات الأخيرة بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية التي تجمع ما بين تشجيع الشباب الكويتي من ناحية والتبرع والمساهمة في الأعمال التطوعية من ناحية أخرى وبما يحقق الفائدة المجتمعية التي يهدف اليها البنك.