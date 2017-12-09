أعلنت شركة الداو العالمية عن افتتاح مطعم «جود ستف»، وهو أول مطعم للمأكولات العضوية في الكويت بمجمع «ذا ليك» في محافظة مبارك الكبير، لتوفر لعشاق المأكولات العضوية تجربة استثنائية من الأطعمة المتنوعة التي يمكن تناولها دون الشعور بالذنب، خاصة إذا ما علمنا بأنها مخبوزة ومطبوخة على الهواء.

وجود ستف مكرس لتقديم الأطعمة الطازجة العضوية المخبوزة على الهواء، دون استخدام القلي على الإطلاق، فيما تقدم الوجبات المفضلة لرواد المطعم مثل البرجرز بأنواعه وغيره من الأطباق العالمية والسندويشات بنسبة دهون وسعرات حرارية أقل 60% من الوجبات المعدة بالطريقة التقليدية.

وعن مفهوم المطعم الأول من نوعه في الكويت، تقول الرئيسة التنفيذية للمطعم شيرين الحساوي: «الوجبات والمأكولات المخبوزة على الهواء تسمح لمحبي الطعام الاستمتاع بالأكل في أي وقت دون الشعور بالذنب، فيمكن لمحبي البطاطا المقلية الاستمتاع بها الآن دون التفكير بأنها مقلية، لأنها في واقع الحال مخبوزة على الهواء، وكذلك الاستمتاع بالبرجرز بأنواعها بما فيها خبزة البرجرز المحضرة من البطاطا العضوية».

وأضافت: «مفهوم جود ستف يركز على تقديم الطعام بكامل مكوناته الطبيعية دون خسارة أي عنصر غذائي نتيجة طبخه مع الحفاظ على الطعم.، كما أن كل المكونات المستخدمة في إعداده هي عضوية وطبيعية وطازجة 100%».

ويركز مفهوم مطعم جود ستف على صحة المجتمع ورفاهيته وكذلك بيئته، فكل المنتجات المستخدمة في المطعم هي صديقة للبيئة، فصحة المجتمع ليست فقط فيما نأكل، بل أيضا في البيئة التي نعيش فيها، لذا حرص المطعم على إنشاء مركز خاص في إعادة تدوير المواد المستخدمة، ووسائل الطاقة المستخدمة في المطعم صديقة للبيئة، كما تم تجنب طلاء الجدران عند التصميم لوجود مواد كيميائية ضارة في الطلاء، والمخزن ومركز العمليات خاليان من المواد البلاستيكية 100%».

ويقدم «جود» العديد من الأطباق المتنوعة مثل سمك السالمون الآسيوي وطاجن الدجاج، وطبق الفاصولياء المغربية، وأنواع البيرغر التقليدية والنباتية المكونة من مواد عضوية طبيعية 100%، إضافة إلى السندويشات والسلطات والوجبات الخفيفة.