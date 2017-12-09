بستكي: المشاركة تأتي انطلاقاً من حرص البنك على البقاء قريباً من مجتمعه

قدم بنك الكويت الوطني رعايته إلى «سوق قوت» الذي تستضيفه حديقة الشهيد للسنة الثانية على التوالي. ويأتي هذا الدعم في إطار حرص بنك الكويت الوطني على البقاء قريبا من مجتمعه وتكريسا لحضوره في المناسبات المختلفة ذات البعد الاجتماعي. وقد تواجدت أسرة العلاقات العامة في حديقة الشهيد لمواكبة استعدادات افتتاح السوق وإعداد الفعاليات لرواد السوق.

وقالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني فرح بستكي إن ركن البنك الوطني قدم بذور النباتات وأوعية الزراعة لرواد السوق وساعدهم على زراعتها. كما وفر البنك ركنا خاصا للألوان من أجل تزيين أوعية النباتات.

وأضافت بستكي أن الأطفال كان لهم حصة في المشاركة، حيث خصص لهم البنك محطة خاصة للتلوين، كما وفر منصة عالية لرواد السوق، حيث استمتعوا بالصعود لالتقاط الصور التذكارية. كما تمثلت مشاركة البنك مع سوق قوت بتوزيع حصالات الجمل التذكارية على الزائرين.

وأشارت بستكي إلى أن هذه المشاركة مع قوت ماركت تأتي انطلاقا من حرص البنك على التواصل مع مجتمعه من خلال مجموعة من النشاطات الجاذبة والمشجعة ليبقى قريبا منهم وشريكا معهم في كل ما من شأنه توفير التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق قوت أو «قوت ماركت» هو مؤسسة مجتمعية يعرض من خلالها أصحاب الأعمال الصغيرة منتجاتهم العضوية والصحية في معارضها الشهرية، وذلك بهدف التشجيع على نمط حياة صحي.