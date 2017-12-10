افتتحت شركة مطعم ومقهى تيراميكسو كافيه، والتي يملكها بدر الأربش، فرعها الأول في مجمع الصالحية.

وقد افتتح الكافيه الجديد أبوابه خلال فعالية مميزة حضرها العديد من الشخصيات والعديد من المؤثرين في قنوات التواصل الاجتماعي وممثلي الصحافة ووسائل الإعلام، وتميزت الفعالية بقائمة تذوق خاصة للحضور، وقام الضيوف بتذوق طبق التيرامسو، وقد لاقى إعجابا شديدا من الحضور، ويحمل المطعم شعار «بيت التيراميسو»، حيث يقدم الكافية طبق التيراميسو الايطالي بنكهات مختلفة وبطريقة مميزة، ويستخدم الكافيه أجود المكونات بعناية فائقة. وفي حديث له حول افتتاح الفرع الجديد، قال بدر الأربش أحد ملاك العلامة: «نشعر بحماسة كبيرة لافتتاح فرعنا الأول في الكويت الذي يعتبر من الكافيهات النادرة في العالم حيث توجد فقط 5 كافيهات في العالم تقدم وتتخصص في أطباق التيراميسو الايطالية، مضيفا: «وانطلاقا من هدفنا السامي في تقديم تجربة استثنائية من طبق التيراميسو لضيوفنا، نتطلع لافتتاح أفرع أخرى في الكويت والخليج».