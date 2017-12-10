استقبلت دار شوبارد السويسرية بالتعاون مع شركائها في شركة الطرف الأغر ضيوفها من عشاق الساعات وهواة جمعها في مقهى واستراحة (LaHoja Lounge Café) في الكويت، خلال أمسية خاصة بالرجال لتحتفي خلالها بالحرفية المتناهية والخبرة العريقة لدار شوبارد السويسرية في مجال صناعة الساعات الفاخرة.

وعرضت شوبارد موديلات استثنائية من مجموعتها (L.U.C) للساعات الفاخرة التي نجحت على مر السنين في ترك بصمتها المميزة في مجال صناعة الساعات.

شكلت هذه الفعالية احتفاء بخبرة دار شوبارد العريقة في صناعة ساعات فريدة ومتميزة تستعرض الزمن بلمسة وطابع فني بديع، وقد احتفلت هذه الفعالية برحلة التفوق من خلال استعراض الأصول التاريخية العريقة لإبداعات شوبارد في صناعة الساعات الفاخرة، عبر التقاط الشخصية الفريدة والروح العصرية للرجل المتميز الذي يعيش حياته بأسلوب مختلف.

وشاهد الضيوف خلال هذه الأمسية مختلف أنشطة صناعة الساعات لتستعرض من خلالها المهارات الحاذقة في التفكير الميكانيكي، اللازمة في صناعة حركات الساعات وتركيب العدد الهائل من التروس والنوابض في الأماكن المناسبة لها، ناهيك عن البراعة والدقة المتناهية في التعامل مع المكونات الصغيرة للغاية كدقة التعامل مع قطعة من المجوهرات الفاخرة.

ومن الساعات المعروضة: ساعة (L.U.C quattro) وساعة (L.U.C. XP Skeletec) وساعة (L.U.C Engine One Tourbillon)، إلى جانب بعض الموديلات الأخرى مثل ساعة (L.U.C Perpetual T) ساعة (L.U.C Heritage Grand Cru) ساعة (L.U.C XP) وساعة (L.U.C Regulator) إضافة للموديل الفريد لساعة (L.U.C Louis-Ulysse) التي تعتبر بمنزلة تكريم وتتويج يكلل التعاون الذي جمع بين مدرسة جنيف للساعات ومعمل شوبارد.

وتعود ملكية شركة شوبارد إلى عائلة شوفوليه، وينصب تركيزها على تحقيق التكامل في إنتاجها على النحو الأمثل، حيث تتم كل مراحل وعمليات الإنتاج لساعات مجموعة (L.U.C) ولموديلات المجوهرات الراقية بشكل داخلي ضمن مرافق الشركة الواقعة في جنيف وفلورييه: بدءا من زخرفة الحركة، وتصميم المنتج، وصهر الذهب، وتصنيع العلبة وختمها، وتصنيع مكونات الحركة وأساورها، ونقش الزخارف اليدوية التقليدية، وصولا إلى إجراء المعالجات السطحية، وعمليات التلميع، والتركيب، وتعديل الحركة، ومراقبة الجودة.

لاسيما أن دار شوبارد تتفوق بحرفيتها في جميع هذه العمليات اللازمة لصناعة كل ساعة من مجموعة ساعاتها (L.U.C).