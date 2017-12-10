انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية تجاه فئات المجتمع كافة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال طيف التوحد بشكل خاص، نظم البنك التجاري الكويتي بالتعاون مع «ارت سبيس» و«مركز السلوك التطبيقي في الكويت» فعالية لتلوين أطول لوحة فنية في العالم يبلغ طولها 11.5 كيلومترا، والتي يتم الحكم عليها من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وفي تعقيبها على هذه الفعالية، قالت مساعدة المدير العام، إدارة الإعلان والعلاقات العامة في البنك التجاري الكويتي أماني الورع: «لقد تمثلت مشاركة البنك في هذه الفعالية التي استمرت على مدار يومين في كل من المركز الرئيسي للبنك وفرع البنك بحولي في دعوة الموظفين للمشاركة في تلوين هذه اللوحة التي حملت عنوان «دعونا نرسم للتوحد»، وبينت الورع أن فريق الإدارة التنفيذية ممثلا برئيس الجهاز التنفيذي إلهام محفوظ كان من أول المبادرين للمشاركة في هذا الحدث، بالإضافة إلى عدد كبير من الموظفين الذين توافدوا من أجل تسجيل مشاركتهم في تلوين هذه اللوحة التي سيتم الحكم عليها لتدخل ضمن الأرقام القياسية لموسوعة «غينيس».

وأردفت أماني الورع مؤكدة حرص البنك الدائم، ضمن جهوده المكرسة لترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية الشاملة، على التعاون مع الجهات المعنية بخدمة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها «مركز السلوك التطبيقي في الكويت» لما يقدمه من خدمات التدخل المبكر للتعامل مع الأطفال الذين يعانون من طيف التوحد وكذلك منظمة «أرت سبيس» التي تؤمن بأهمية الفن في الإعلاء من شأن المجتمعات.

وفي ختام هذا الحدث، توجه الفريق القائم على تلوين هذه اللوحة الفنية من «أرت سبيس» و«مركز السلوك التطبيقي في الكويت» بالشكر الجزيل من إدارة البنك التجاري الكويتي مشيدين بالمشاركة اللافتة من موظفي البنك ومتمنين للبنك دوام التقدم والازدهار.