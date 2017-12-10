لعل من أصعب خطوات صناعة الأفكار هي تحديد نوع الفكرة وما هو المطلوب من هذه الفكرة؟ ومن هذا الباب كانت الفكرة التي انطلقت من دار العثمان بتنفيذ دورة تدريبية بعنوان «اصنع فكرة» والتي قدمتها المدربة الفاضلة حصة الركيبي وهي من ضمن أنشطة دورة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان لتحفيظ القرآن الكريم السابعة.

وتساهم الدورة في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلاب ابتداء من التهيئة للابتكار وصناعة البيئة التي تساعد على تنمية الإبداع، وأهمية صفاء الذهن لخلق الأفكار المتجددة، وقد تدرب الطلاب على كيفية توليد الأفكار لتحقيق الأهداف المرجوة، كما تم التدرب على كيفية صياغة الفكرة لتكون قابلة للتحقيق.

وتأتي دورة «اصنع فكرة» ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المصاحبة لدورة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان لتحفيظ القرآن الكريم، وذلك لتطوير مهارات الطلبة المشاركين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح المستقبلي في حياتهم، ضمن نخبة من الاختصاصيين والمدربين.