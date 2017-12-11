محمد هلال الخالدي تصوير: شانافاس قاسم

أقام فندق وريزيدنس سفير الكويت ـ الفنطاس الخميس 7 ديسمبر 2017 حفل تكريم عملائه وذلك في الخيمة الملكية بحديقة الشاطئ المطلة على الخليج العربي وبحضور ما يزيد عن ٥٠٠ مدعو من عملاء الفندق من سفارات، وزارات، شركات ومؤسسات خاصة وحكومية والمؤسسات الإعلامية بالإضافة لأصدقاء فندق سفير الفنطاس.

هذه الأمسية المتميزة التي تعتبر عربون محبة وتقدير ووفاء لجميع الشركاء الذين يساهموا في نجاح واستمرارية عمل الفندق بتقديم خدماته لضيوف وزوار الكويت من جميع الفئات بالإضافة الى دوره الفاعل على المستوى المحلي في القطاع الفندقي.

وقد قامت مجموعة كوندورالعالمية التي تعد من الشركات الرائدة في تنظيم وإدارة المعارض والمناسبات الكبيرة والمتميزة في الكويت والمنطقة برعاية الحفل وتقديم خبراتها وإمكانياتها من مؤثرات فنية، مرئية وسمعية رائعة والتي كان لها الأثر الأكبر بتقديم الحفل بالوجه الذي يليق بتكريم الحضور.

تخلل الحفل فقرات فنية متنوعة حية كعزف «الساكسوفون»، «الغيتار» و«القيثار» بالاضافة إلى فقرات أخرى عكست المواهب التي يتمتع بها موظفو فندق وريزيدنس سفير الكويت- الفنطاس من عزف وغناء منفرد كتقدير من موظفي الفندق للعملاء.

وقدم الفندق باقة من الهدايا المميزة لعملائه من خلال سحوبات تتضمن هدايا قيمة بالاضافة الى دعوات للإقامة في أجنحة وغرف الفندق، دعوات لمطاعم الفندق بما فيها مطعم الروشنة للمأكولات الكويتية التقليدية، بالإضافة الى الهدايا المقدمة من شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات (فندق مارينا الكويت، فندق سفير القاهرة، فندق سفير صلالة جاردنز وفندق سفير الدوحة).

وقدمت الجهات الراعية مشكورة هدايا قيمة منها الخطوط الجوية التركية بالسحب على تذاكر سفر لوجهات مختلفة، عيادة تايم لس الطبية لليزر، مؤسسة السنابل الذهبية (سيبا ميد)، مركز سما للأسنان، أرماني كازا، مؤسسة بيضون، لافاتزا، أكوا كول، أو أس إن، جراند سينما، مجلة اليقظة، صالون بريجيت للسيدات، بي أونلاين كويت، طرزي لتصاميم الأزياء التقليدية، شركة الاتحاد التجارية وطيبة كلينك.

وقد شكر سيف الدين محمد المدير العام ومدير إدارة المبيعات والتسويق وسيم مهدي جميع الحضور والضيوف والمؤسسات الراعية على جهودهم المبذولة كشركاء في دوام النجاح حيث وزعت دروع التقدير المتمثلة بأحد المعالم الأثرية القديمة في جزيرة فيلكا بالكويت مكللة بكل الشكر والامتنان والتقدير لجميع من ساهم بمسيرة نجاح فندق وريزيدنس سفير الكويت- الفنطاس خلال السنوات الماضية الذي هو مسيرة عمل وثمرة تعاون بين الشركاء في العمل.

كم أقدم المديرالعام بشكر كافة العاملين في الفندق من إداريين وموظفين على أدائهم المتميز من خلال الجهد الجماعي الذي ساهم في نجاح أمسية حفل تكريم العملاء لعام 2017.