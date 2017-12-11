قبل أسابيع قليلة من موعد الولادة تتساءل الأم إذا ما كانت على أتم الاستعداد لاستقبال المولود الجديد؟ وهل لديها جميع الضروريات التي تحتاجها، بما في ذلك السرير، البطانيات، الملابس وغير ذلك، ومع ذلك فإن أمهات اليوم في حاجة الى كثير من المستلزمات التي لم تكن ضرورة ملحة قبل 5 أو 10 سنوات، ومع التغير السريع الذي يشهده العالم، تطورت ضروريات الأمس وتوسعت لتلبي احتياجات ومتطلبات الأمهات العصريات من جيل الألفية، اللاتي يبحثن عن أفضل الحلول وأكثرها فعالية لأطفالهن، والتي تساعدهن على توفير الوقت وتلائم أسلوب الحياة الحافل بالمهام، ونجد أن الأمهات يبحثن عن الإلكترونيات ذات التقنيات العالية، والأواني متعددة الاستخدام، والمنتجات العضوية، والأجهزة الخاصة لمراقبة الطفل وغير ذلك الكثير.

ولكي تستعدي لاستقبال طفلك الجديد قبل فترة من ولادته، نقدم لك 10 منتجات من مختلف العلامات التجارية متوافرة في محل الأطفال، سوف تنال إعجاب جميع الأمهات نظرا لمزاياها العديدة وسهولة استخدامها.

جهاز مراقبة الطفل بالفيديو «أفينت»: يجعلك على تواصل دائم مع طفلك في جميع الأوقات.



تستطيعين مشاهدة الطفل وسماع صوته من مسافة 150 مترا في أي مكان بالمنزل، ويأتي هذا الجهاز مع بطارية احتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل.



ميزان حرارة للأذن يعمل بالأشعة تحت الحمراء ويسجل درجة حرارة الطفل بدقة عالية، ويحتفظ بآخر 5 قراءات للحرارة بما يساعد على معرفة التغير في درجة الحرارة.



ماكينة إعداد الحليب الالكترونية الرائعة «تومي تيبي»: تجهز وجبة الحليب دافئة للطفل في أقل من دقيقة، كما تساعد في تجهيز الحليب بدرجة الحرارة المناسبة لطفلك، وهي خالية من المواد الكيميائية الضارة.



حقيبة تخزين حليب الأم من فيليبس أفينت: تعتبر الخيار المناسب عند السفر والرفيق الأمثل للأمهات العاملات، كما أنها الطريقة الأفضل لتخزين حليب الأم بطريقة آمنة.



تأتي الحقيبة بتصميم متعدد الطبقات للمحافظة على أعلى مستويات النظافة.

وعاء البخار وخلاط الأطفال «بيبي بو»: إعداد غذاء لذيذ وصحي سهل للغاية مع وعاء بخار وخلاط جديد كليا، يمكنك ببساطة وضع الخضار في وعاء الطهي بالبخار، ثم دعي الخلاط يقوم بباقي المهمة، الى جانب طهي الخضار والفاكهة يمكن طهي وخلط جميع أنواع اللحوم والأغذية.



كوب «بون» لامتصاص السوائل: يساعد الطفل في الشهر السادس على التحول بسهولة من استخدام الزجاجة الى استخدام الكوب، بفضل تصميم يمنع تسرب السائل ويأتي معه غطاء ملتو لسهولة التنظيف ومقبضان.

ملعقة «بون» الزرقاء: تضمن تغذية خالية من المتاعب في المنزل وخاصة أثناء السفر بشكلها المضغوط وإمكانية تغذية الطفل بيد واحدة، كما تغنيك عن وضع ملعقة طعام في فم الطفل في كل مرة.

بطانية إرضاع الطفل «بيبيتزا»: غطاء جميل لإرضاع الطفل مع قماش ناعم مريح لكل من الأم والطفل. حمالة طفل مزينة بالأزهار: تحافظ على راحة الطفل وتوفر الدفء له مع إمكانية حمله بطريقة ملائمة.



مقعد مريح وآمن للأطفال الرضع: يمكن للطفل الآن قضاء أوقات ممتعة مع الأسرة وعلى مستوى جلوس باقي أفراد العائلة، باستخدام هذا المقعد الذي يمكن تثبيته على أي مقعد.



المقعد ناعم ومع بطانة من الرغوة توفر راحة كبيرة للطفل، مع 3 نقاط لتثبيت حزام الأمان بما يوفر الحماية للطفل.



تتوافر هذه المنتجات العشرة في محلات سنتر بوينت الكائنة في الراي، وأفينوز، والسالمية، والفنطاس، والجهراء، والفحيحيل، والصليبخات، ومدينة الكويت، وخيطان، وحولي.