أعلنت مجموعة الفطيم عن افتتاح محل تويز «آر» أص الجديد توسعا لعملياتها في المنطقة والواقع في مجمع الأفنيوز، الكويت.

وبهذه المناسبة تم تنظيم حفل الافتتاح الرسمي بحضور نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأميركية بالكويت باتريسيا فيتيز، محسن المطيري، مدير المنطقة لإدارة الموارد البشرية لدى مجموعة الفطيم في الكويت والبحرين وعدد من كبار المسؤولين من مجموعة الفطيم بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الصحافة الكويتية.



وبهذا الافتتاح، يصل عدد المتاجر الى اثنين في الكويت و19 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشغل متجر تويز «آر» أص، المتواجد في مجمع الأفنيوز، مساحة تتجاوز 20000 قدم مربع، حيث يضم تشكيلة كبيرة من الألعاب المناسبة للبنات والبنين، حيث تتنوع لتشمل الألعاب التعليمية والتربوية، والسلع الرياضية، بالإضافة إلى الإلكترونيات والبرمجيات والمنتجات الخاصة بالأطفال، ويوظف تويز «آر» أص مجموعة من الموظفين المدربين ليكونوا على أتم الاستعداد لمساعدة الزوار والعملاء للعثور على اللعبة المثالية لهم.

وقال محسن المطيري: «إن استراتيجية النمو لدى مجموعة الفطيم مبنية على مفهوم التوسع الدائم، فنحن سعداء بافتتاح الفرع الجديد لتويز «آر» أص في مجمع الأفنيوز، والذي يعد واحدا من أهم وجهات التسوق والأكثر شعبية في الكويت، ونتطلع إلى توفير تجربة تسوق فريدة من نوعها لزوارنا حيث بإمكانهم الحصول على أكبر تشكيلة من الألعاب التي تتناسب مع جميع الأعمار، إضافة إلى المنتجات الخاصة بالأطفال.»



وأعرب المطيري عن سعادة شركة الفطيم بتواجدهم في مجمع الأفنيوز والذي يجعلهم أقرب من عملائهم الأمر لتقديم خدمات متكاملة ترضي طموحاتهم وذلك بعد نجاح افتتاح المعرض الأول عام 2009 في مول 360.

وأكد أن الشركة لديها خطة واضحة للتوسع في الكويت خلال 2018 حيث ستدشن الفرع الرابع لمحلات ماركس وسبنسر في مجمع الكوت اضافة إلى فرعين لماركة «كيت سبيد» في الأفنيوز و360 مول.



وقال جاكيوم فرنانديز، مدير المنطقة الإقليمي لمتاجر تويز «آر» أص: «تشمل تشكيلة تويز «آر» أص أحدث الألعاب الترفيهية والتعليمية، كل ما يمكن للفرد توقعه من متجر ألعاب فخم في المنطقة.



ويقع المتجر الجديد في الأفنيوز، حيث يوفر بيئة تفاعلية ممتعة تضم مجموعة منتجات مختلفة وحصرية منظمة بطريقة بسيطة لتسهل عملية التسوق».



ويقدم محل تويز «آر» أص مجموعة متنوعة من منتجات فريدة من نوعها وحصرية، وتضم التشكيلة الألعاب الكلاسيكية والمحبوبة من قبل الجميع إلى جانب الألعاب الآمنة ذات الجانب التقني والتربوي.

وتدير شركة الفطيم كويت للأسواق المركزية الوكالات العالمية التالية: ماركس وسبنسر، تويز أر اص، بي سي بي جي، جس، كيت سبيد.