ضمن أنشطة دورة المرحوم عبدالله العثمان لتحفيظ القرآن الكريم بدورته السابعة، أقامت دار العثمان رحلة للطلبة المشاركين إلى مكتبة جرير، وذلك تبعا لنشاط «ماذا أقرأ؟»، والذي قدمته المدربة نور الزعابي، حيث يهدف النشاط إلى تعريف الطلاب بأهمية القراءة وأنواع الكتب وكيفية اختيار الكتاب المناسب.

ويتكون نشاط «ماذا أقرأ؟» من محاضرة عن «ماذا اقرأ؟» ثم رحلة إلى مكتبة جرير لاختيار الكتاب المناسب، وبعدها متابعة الطلاب بعد القراءة ومدى الاستفادة من الكتاب، وخلال الرحلة تم عمل جولة للطلبة المشاركين للاطلاع على كل الأقسام في المكتبة.

وصرحت المدربة نور الزعابي عن تلك الرحلة قائلة: ان الهدف من الرحلة كان بقصد اختيار الكتاب الصحيح والأمثل للطلبة بما يتناسب مع أعمارهم، وقمت بمساعدة وتوجيه الطلبة لاختيار الكتب والقصص المناسبة لهم، وبعدها ستتم مناقشة الطلبة عن مدى الاستفادة من تلك الكتب أمام الطلبة الآخرين.

وأضافت: اننا نسعى من خلال هذا النشاط إلى تحبيب الطلاب بالقراءة وألا يقتصر النشاط على شراء الكتاب فقط، بل قراءته والاستفادة منه، ومعرفة كيفية اختيار الكتب مستقبلا.