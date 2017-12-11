أطلق مطعم ومقهى البستان قائمة الطعام الجديدة والتي تضم أكثر من 30 صنفا جديدا تستحق التجربة من المقبلات والأطباق الرئيسة والحلويات والمشروبات والفطائر.

وتتميز القائمة الجديدة بأنها تضم تشكيلة واسعة من الأطباق العالمية واللبنانية التقليدية، إضافة إلى الأصناف المبتكرة التي تم إطلاقها لأول مرة في مطعم ومقهى البستان، وذلك حرصا على تلبية جميع الأذواق، تضم الأصناف الجديدة تشكيلة مميزة من الستيك والدجاج المشوي مع الكريمة والفطر ومشاوي الفحم وأهمها الأطباق المحضرة من الكفتة المحشوة بالجبنة وطاووق بالزعفران وطاووق تندوري وأنواع الكباب من كباب السجق وكباب البستان وعرايس السجق والجبن.



وكذلك الطبق الفاخر من الخروف المحشي مع الأرز والصنوبر مخبوز في الفرن داخل خبزة شهية لمذاق شهي وفريد.



ناهيك عن تشكيلة المقبلات الباردة والحارة وأنواع الباستا من بيني اربياتا مع الروبيان وتشيكن ألفريدو التي تناسب جميع الأذواق، والفطائر والمعجنات وأشهرها عين الشمس وفطيرة التريو المكونة من خليط اللحمة المحمرة ولحمة بعجين وجبنة القشقوان، وأنواع أخرى من لحمة بالعجين، محمرة بالعجين، بيبيروني بالجبنة لإفطار شهي ولذيذ على أجمل اطلالة بحرية.



بالإضافة إلى تشكيلة العصائر والمشروبات من الموهيتو، وشراب البطيخ المثلج، وفرابوتشينو شيك وميلك شيك أوريو وبيرة ليمونيد، ولا تخلو أصناف المطعم الجديدة من الحلويات الشهية العالمية واللبنانية وتشيز كيك الفراولة، تشيز كيك بلوبيري، بان كيك الشوكولاته، بان كيك مع العسل، باف بايستري بالكاسترد والمربى، وقطايف القشطة مع العسل.

ويتمتع مطعم ومقهى البستان الواقع على الخليج العربي، مقابل منتزه الشعب، بجانب مجمع أحواض السباحة، بأكبر اطلالة بحرية جعلت منه وجهة يقصدها الزبائن بشكل دائم، إضافة إلى الخدمة المميزة التي يقدمها البستان في أجواء لبنانية ساحرة كما يعتزم «البستان» خلق أجواء خاصة ومميزة لزبائنه ضمن مجموعة من المفاجآت التي يفصح عنها قريبا.