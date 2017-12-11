يرحب فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الوجهة الفندقية الأكثر فخامة في الكويت، بضيوفه الكرام، ويدعوهم للاحتفال بموسم الأعياد في مطاعمه الفاخرة ضمن أجواء احتفالية رائعة تستمر حتى 25 ديسمبر، ويقدم الفندق للضيوف الذين يثبتون حجوزاتهم قبل 15 ديسمبر خصما خاصا يصل إلى 25%.

وتستعد مطاعم الفندق الفاخرة الحائزة العديد من الجوائز لاستقبال موسم الأعياد بكل ما يحفل به من مشاعر الدفء والفرح والبهجة، وذلك ضمن أجواء من الزينة والديكورات المعدة خصوصا لهذا الموسم، والتي تكتمل فيها المتعة مع الخدمة المثالية والوجبات الشهية.

ويقدم مطعم غاردن كافيه بوفيه غداء وعشاء احتفاليا، وذلك يومي 24 و25 ديسمبر وفي 7 يناير، حيث يعرض للضيوف أجواء احتفالية ساحرة مع اطلالة مذهلة على المناظر الخلابة والحديقة الرائعة، ليستمتعوا بقائمة طعام مميزة تشمل خيارات متنوعة بدءا من بطة بكين إلى أنواع القرع المشوي، ولفائف الدجاج مع التفاح الأحمر المطبوخ وحبات الفلفل الوردي، والكثير غيرها من المأكولات الشهية.



وتكتمل أجواء موسم الأعياد مع عروض الموسيقى الحية والأنشطة المخصصة للأطفال، بما يضفي جوا رائعا من المتعة والتسلية على المكان، ولا يمكن تفويت فرصة الاستمتاع بوجبات اللحوم الاحتفالية التي يقدمها المطعم عبر منصات الطهي الحي والتي تتضمن الديك الرومي المشوي، وشرائح اللحم الطازجة، ولحم البقر واجيو المتبل بالأعشاب مع الأطباق الجانبية الشهية مثل بودينج يوركشاير مع مرق اللحم.

وتستمر الأجواء الاحتفالية في مطاعم الفندق الفاخرة الحائزة أرقى الجوائز بتقديم قوائم طعام مكونة من ثلاثة أصناف، حيث يقدم مطعم بيبر ستيك هاوس وجبة شتوية جبلية لا تفوت من فوندو جبن «غرويير» السويسري مع الفطائر المحضرة على نار هادئة تمنح الضيوف إحساسا بأجواء الأعياد، كما يستعد الطاهي الإيطالي في مطعم أوليو لاستقبال الضيوف على الطريقة الإيطالية الأصيلة ليدعوهم للاستمتاع بالأطباق التقليدية المحلية، كالديك الرومي المحمص والريزوتو مع التورتيليني الشهية المحضرة في مطبخ المطعم، وذلك في جو دافئ مريح مع إطلالة خلابة على الخليج العربي.

كما تتوافر حلويات الموسم المفضلة في ردهة الاستقبال الرئيسية في الفندق، حيث يمكن للضيوف شراء كل ما يحتاجونه لهذا الموسم من المتجر الخاص الذي يضم الحلويات والكعك وحلوى خبز الزنجبيل الطازج، إضافة للديك الرومي المشوي الطازج.

ويدعوكم «جميرا شاطئ المسيلة» لتقضية التجارب المتميزة ولقضاء أوقات رائعة وعيش لحظات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء.