تطرح روائع جنيف للساعات إصدار فخم من ساعات BENTLEY لرجال الأعمال وعشاق الفخامة والرقي، وتتميز ساعات AVIATOR بالدقة الصنع مع الشكل الأنيق الذي يمنحك مظهرا عصريا وعمليا مناسبا لمعظم مناسباتك الرسمية، كما تناسب شخصية الرجل الأنيق ليتميز في مجتمعه ومحيط أعماله بارتدائه إصدارا محدودا من أيقونة الأناقة والرقي BENTLEY.



«إذا كان يظهر لك جانبي المظلم، ماذا كنت ستفعل؟ هل الابتسامة توحي بالطمأنينة، هل كنت ستدعوني إلى العشاء؟»، هذه الكلمات الرقيقة من فرقة الروك الإنجليزية من السبعينيات (بينك فلويد الكلاسيكية) من ألبوم «الجانب المظلم من القمر» وهو يصف الصراعات المعقدة والعميقة، مع الروابط القوية، مثل بطل الظلام في فيلم كريستوفر نولان، لم ينتم للبطلة ويرغب من خصمه أن يكمل بعضهما البعض.



وتسمى هذه المجموعة BENTLEY AVIATOR كناية عن أمسيات مميزة بفصل الشتاء مع ارتدائك الساعات الجميلة من مجموعة AVIATOR.



والساعة مصنعة من المعدن المقاوم للصدأ، المثير للانتباه في تصميمها انه يعطيها شكلا متطورا وجذابا أكثر من أي تشكيلة صممت من قبل الماركة العالمية BENTLEY، ويوحي التصميم الجديد بالأناقة الفريدة للرجل العصري، ومن الجهة الثانية يعتمد على اللون الأحمر الساطع على تاج الساعة.



ويعكس رونق اللون البني مع الأسود ليخلق الجمال في التصميم الساعة الأنيقة ويضيف شعار الماركة العالمية BENTLEY حرف B شكلا أكثر فخامة للساعة ورقيا وشدت Bentley الرحال وامتطت أجود الركاب لتسابق بها الرياح وتتصدر المقدمة بصنعها ساعات تجسد أحلام شتى عملائها من جميع الأعمار بمختلف الأذواق، حيث مزجت بين التراث السويسري العريق والروح العصرية.



للتعرف على تشكيلة BENTLEY الجديدة زوروا احد متاجر روائع جنيف للساعات خصوصا في مجمع الراية وأجيال مول والسلام مول.