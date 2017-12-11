كرم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية بنك الكويت الدولي على الرعاية التي قدمها للمؤتمر السنوي الرابع والثلاثين، والذي عقد مؤخرا تحت شعار «روح متكاتفة لكويت متآلفة» في مدينة أتلانتا.

وبهذه المناسبة، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «أن الدولي فخور بهذا التكريم الذي يضاف إلى سجله الحافل بالتقدير والجوائز لما يقدمه من دعم لمؤسسات المجتمع المدني وشباب الكويت في كل مكان، معربا عن سعادة البنك لمشاركته في رعايته هذا المؤتمر الذي لاقى إقبالا كبيرا من الطلبة، بالإضافة إلى الشخصيات الكويتية المرموقة في شتى المجالات ومنها السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية والرياضية».

وقام الدولي في ختام فعاليات المؤتمر بإجراء سحب للطلبة المشاركين على 3 جوائز نقدية قيمة، حيث بلغت الجائزة الأولى 1000 د.ك، في حين كانت الجائزتان الثانية والثالثة بقيمة 500 د.ك، قدمت من خلال بطاقة فيزا الدولي مسبقة الدفع، وقد هنأ ناجيا جميع الرابحين الذين حالفهم الحظ للفوز بجوائز نقدية قيمة في السحب، مؤكدا أن هذه الجوائز هي أقل ما يمكن أن يقدمه البنك للطلبة من أبناء الكويت الدارسين في الخارج، حرصا منه على مد يد العون والمساعدة للشباب، وذلك إيمانا منه بأهمية دور الجيل الصاعد في بناء مستقبل أفضل لهذا الوطن.

وقد استمر المؤتمر لمدة 3 أيام وتضمن العديد من الفعاليات التي سلطت الضوء على قضايا مختلفة بحضور نحو 5 آلاف طالب وطالبة ونخبة من الشخصيات البارزة، على رأسهم سفير الكويت في الولايات المتحدة، الشيخ سالم الصباح، وعدد من أعضاء البعثة الديبلوماسية، إلى جانب النواب: الحميدي السبيعي ود.عبدالكريم الكندري وعبدالوهاب البابطين، الذين قدموا ندوة سياسية ناقشت التجربة الديموقراطية في الكويت.

من جانبه، قال السفير الشيخ سالم الصباح، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر: «إن أداء الطلبة وتفوقهم الأكاديمي وتحصيلهم العلمي يعد من الأولويات التي دائما ما تطرح خلال لقاءاته مع جميع المسؤولين في القيادة الكويتية ابتداء من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه».



كما ألقى رئيس المكتب الثقافي في مدينة لوس انجيليس بولاية كاليفورنيا، د.محمد الرشيدي، كلمة أكد فيها حرص المكتب الثقافي على العمل الدؤوب لتوظيف جميع الامكانات المتاحة لتسهيل المسيرة الأكاديمية للطلب،.



من جهتها، استعرضت مديرة المكتب الثقافي في واشنطن، د.أسيل العوضي، خطة عمل المكتب الثقافي في المستقبل القريب والتي تتضمن تطبيق نظام إلكتروني جديد للتواصل مع الطلبة والمرشدين الأكاديميين في المكتب.

وفي ختام المؤتمر، تقدم رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية، طلال العنزي، بجزيل الشكر والتقدير لرعاة المؤتمر ومن بينهم البنك الدولي، قائلا: «كنتم خير سند لنا، وشاركتم كما عهدناكم في دعم وتطوير أبنائكم الطلبة، لكم منا كل الشكر والتقدير ونعدكم بالمزيد في العام المقبل».