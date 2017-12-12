أعلن بنك الكويت الدولي أنه قدم رعايته لمعرض الفرص التعليمية والوظيفية السنوي للعام الدراسي 2017 - 2018، الذي نظمه مؤخرا التوجيه الفني للخدمة النفسية بمنطقة حولي التعليمية وذلك في ثانوية صلاح الدين للبنين.



وكان هدف هذا المعرض توعية الطلاب وأولياء أمورهم بأفضل الكليات الحكومية والخاصة المتاحة في الداخل والخارج بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، إلى جانب مساعدتهم في اختيار التخصص الدراسي المطلوب.

من جهته، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا قائلا: «إن رعاية «الدولي لهذا المعرض جاءت من منطلق إيمانه بمبدأ المشاركة المجتمعية، وحرصا منه على المساهمة في بناء مستقبل طلبة الثانوية العامة المقبلين على التخرج والالتحاق بالمقاعد الجامعية، وذلك باعتبارهم الثروة الحقيقية لنهضة الكويت في الحاضر والمستقبل».

كما أشاد ناجيا بالنجاح الذي حققه المعرض في جذب الكثير من الطلبة وأولياء أمورهم، موضحا أن موظفي وحدة الاتصال المؤسسي في البنك قاموا خلال المعرض باستقبال الطلبة وإرشادهم نحو تحديد المسار التربوي والمهني المناسب لمستقبلهم، بالإضافة إلى عرض وشرح فرص العمل الممكنة لهم في القطاع المصرفي بما يتماشى مع مواهبهم ويحقق طموحاتهم.

ويسعى «الدولي» دائما للمشاركة في الفعاليات الطلابية، وذلك تماشيا مع رسالته المجتمعية الهادفة إلى توطيد العلاقات بين القطاع المصرفي والكوادر الوطنية الشابة، وذلك باعتبار أن مثل هذا المعرض يعتبر بمنزلة أرضية خصبة لاستقطاب العمالة الوطنية من الشباب الكويتي الطموح في المستقبل.