تجسد مجموعة Les Parisiennes سحر باريس، عاصمة الثقافة، وروحها الكوزموبوليتية المتنوعة.



مونمارتر، باليه رويال، جاردان دو لوكسمبورغ، الشانزيليزيه، فرساي...كورلوف يستلهم من الأماكن الباريسية الرمزية، ويقدم تصاميم تتراوح بين العصري الأنيق والطراز الراقي، للابتعاد عن النمط العادي.

ومجموعة الشانزيليزيه، هي تحية لأشهر جادة في العالم، فجادة الشانزيليزيه مشهورة بمسارحها، ومتاجرها الفاخرة وقهاويها الراقية، وأيضا بالأضواء الألف التي تنير الحادة في موسم العطلة نهاية العام.

وقرص الساعة مصنوع من الافنتورين وعرق اللؤلؤ وموضوعه هو الأضواء، الألعاب النارية وأضواء الشارع، والكويكبات المضيئة، كلها مرسومة على قرص الساعة لتمثل سحر ليل الشانزيليزيه.



مثل الآف النجوم اللامعة، تتألف الماسات والانطباعات التي يبعثها الغرافيك الجميل مع عقارب الساعة المصنوعة من الافــنتورين أو عرق اللؤلؤ.

أناقة هذه الساعة تكتمل مع التيجان المصنوعة من الياقوت الكحلي على تاج الساعة والمفاصل التي تحمل الحزام، ولإضافة مزيد من الرقة على الساعة، نقش على أطرافها حرفا k مقلوبان ومتقابلان والمعالجان بلون الراتينج الأزرق.

بتصميمها الرقيق، هذه الساعة الثمينة تعكس طابعا عصريا. مجموعة الشانزيليزيه تعتبر أنثوية ونقية.

الأحجار الكريمة: الماس ابيض GVS، بيزيل - 64 ماسة بيضاء، عرق اللؤلؤ، الافنتورين الابيض أو الأسود، وعلبة الساعة: حجم العلبة 33 ملم، سماكة العلبة 7.4 ملم، مقاومة للماء حتى 3 ATM.

الحزام: مادة الحزام، فولاذ، ايبروز، ايبروز ثنائي اللون، ساتين صناعي (ازرق أو ابيض)، والابزيم يمكن تغيير مكانه، بتصميم الفراشة.

نوع الحركة: كوارتز ETA901.001، والوظائف: ساعات/ دقائق.