نظّم فندق ومنتجع كوبثورن الجهراء بالتعاون مع فريق الوقاية غاية التطوعي حملة التطعيمات السنوية ضد الأمراض التنفسية المعدية والإنفلونزا الموسمية.

حيث قام فريق الوقاية غاية التطوعي بقيادة د.مساعد العنزي بالتنسيق مع إدارة الصحة الوقائية بمنطقة الجهراء الصحية التابعة لوزارة الصحة وشركة العيسى للخدمات والرعاية المنزلية بتنظيم حملة تطعيمات وقائية في فندق ومنتجع كوبثورن الجهراء، إضافة إلى معرض توعوي للنزلاء والعاملين تم من خلالة قياس الضغط والسكر وتوزيع منشورات توعوية صحية لكيفية الوقاية من العدوى والإجراءات اليومية للمساعدة على منع انتشار الجراثيم والإجابة عن الاستفسارات الصحية.



وصرح د.العنزي قائلا: «لقاح الإنفلونزا هي الخطوة الأولى والأهم للحماية من الجراثيم المسببة لعدوى الإنفلونزا، مؤكدا أنه تم عمل التطعيمات لـ 120 شخصا من العاملين ونزلاء فندق كوبثورن الجهراء وذلك كأحد أوجه التعاون المستمر مع إدارة الفندق بما يخدم المجتمع ككل».



وأضاف علاء سليم مدير عام فندق ومنتجع كوبثورن الجهراء بأن هذا التعاون يأتي في إطار حرص إدارة الفندق الدائم على نشر ثقافة التوعية الصحية لدى العاملين ونزلاء الفندق.