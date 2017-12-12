رحب مستشفى السيف، وهو مستشفى خاص رائد ومتعدد التخصصات في الكويت، بانضمام د.شيرين راج شاهد إلى طاقم الاستشاريين والاختصاصيين ودكاترة أمراض النساء والولادة، حيث تقدم د.شيرين راج شاهد للمرضى خبرة تزيد على 21 عاما في الاستشارات الطبية والعمليات لأمراض النساء والولادة وذلك داخل الكويت وفي المملكة المتحدة سابقا.

وتحمل د.شيرين راج شاهد شهادة M.S.، MBBS في أمراض النساء والولادة وكذلك شهادة MRCOG من المملكة المتحدة، وقد عملت طوال 20 عاما لدى وزارة الصحة في الكويت وتدربت سابقا في المملكة المتحدة.

وتخصص د.شيرين راج شاهد في جميع حالات الحمل ومنها شديدة الخطورة، بالإضافة إلى الولادة الطبيعية والقيصرية والمبكرة، والمشاكل البولية والدورة الشهرية والنسائية، والحالات المتعلقة بسن البلوغ وانقطاع الطمث، وأيضا فحص أمراض السرطان ومنظار عنق الرحم، والعمليات التي تضم عمليات أمراض النساء بالمنظار ومنظار الرحم والجراحات الأخرى.



وقال الرئيس التنفيذي لمستشفى السيف، د.يوسف أبو ظهر: «يسرنا جدا انضمام د.شيرين راج شاهد إلى مستشفى السيف والتي تضيف خبرتها إلى مستوى الرعاية الصحية التي يثق بها مرضانا جميعا.



نحن ملتزمون في مستشفى السيف بتوظيف الأفضل في اختصاصاتهم لضمان تقديم أفضل الحلول في الرعاية الصحية التي يستحقها المرضى والتي تمكنهم من اتباع حياة صحية وآمنة».