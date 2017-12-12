يزور الكويت، يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، مدرب المهارات القيادية العالمي الشهير، المستشار توم مكارثي، وذلك لتقديم ورشة عمل تحمل عنوان «قيادة فريق عمل ناجح» لقادة الأعمال في الكويت.



باب التسجيل مفتوح الآن لغاية يوم الخميس لورشة العمل التي تستضيفها لونش للاستشارات الإدارية، ستتيح للمشاركين فرصة التعرف على اسرار قيادة فرق عمل ناجحة استنادا إلى نموذج التعلم التجريبي.



وفي هذا يقول م.خالد الزنكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لونش للاستشارات الإدارية: «نزداد حماسا ونحن نقترب من موعد استضافة توم مكارثي وإقامة ورشة عمل تفاعلية لقادة الأعمال في الكويت، بمساعدة توم، سيتم منح المشاركين فرصة مثالية يتم خلالها تطبيق المهارات اللازمة للوصول بمفهوم القيادة إلى مستويات جديدة.



وباعتباري من ضمن قادة الأعمال، فأنا شخصيا أتطلع بشغف إلى ما ستتضمنه هذه الجلسات التفاعلية للقادة الحاليين والمستقبليين من معلومات قيمة ومفيدة».

وتعد ورشة عمل «قيادة فريق عمل ناجح» برنامجا تدريبيا وتطبيقيا متكاملا تقام على مدى يومين.

وسيقوم مكارثي خلال ورشة العمل بتعريف المشاركين حول كيفية تطبيق مبادئ القيادة من خلال مواقف حقيقية ومواجهة الصعوبات التي تتطلب منهم اتخاذ القرارات، بهدف بناء فرق واعية ومتحمسة نحو تحقيق أفضل النتائج والتأثيرات الإيجابية.