شهد السوق الكويتي في الآونة الأخيرة إطلاق المدفأة العصرية decoflame التي تعمل بغاز ‏Bioethanol‏ «صديق البيئة»، لا تحتاج لتركيب مدخنة‏ حيث لا ينتج عنها غاز الكربون، جاء ذلك بعد ان طرحت شركة الشعلة الخضراء منذ أكثر من 4 سنوات، أول مدفأة عصرية وكلاسيكية تناسب أركان وديكورات المنازل الكويتية، ذات تكنولوجيا حديثة أوروبية الصنع لتبعث الدفء بين أفراد الأسرة الكويتية.

وعلى مدار الأعوام السابقة استطاعت مدفأة decoflame ان ترسخ قواعدها في معظم المنازل العصرية، وتتناغم مع جميع الديكورات بألوانها الراقية والمتميزة، وترسم أجمل اللوحات الفنية بأشكالها المتعددة، لتضيف إلى المكان لمسة من السحر والجمال تفخر به كل ربة منزل، كما أن سعر المدفأة يناسب كل الأذواق التي تبحث عن الجمال والرقي، لتهنأ بشتاء دافئ دون الحاجة إلى مصاريف باهظة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الشعلة الخضراء للغاز م.بشار القطان: ان شركة الشعلة الخضراء هي الوكيل الحصري في الكويت لمدفأة decoflame المتميزة الصنع، مؤكدا على ان المدفأة سهلة التركيب وتناسب كل الديكورات الموجودة بالمنزل، لتنشئ حالة من التناسق والتناغم تساعد على الدفء والاسترخاء في فصل الشتاء البارد، والتأمل في جمال ما توصل إليه الإنسان من مدافئ حديثة تعمل يدويا وبالريموت كنترول.

وأشار القطان إلى أن «الشعلة الخضراء» تعد من الشركات الرائدة في الكويت والخليج، في مجال تصميم وتنفيذ شبكات الغاز طبقا للمواصفات العالمية للسكن الخاص والمشاريع التجارية، والمطاعم والفنادق وشركات الصناعة والتجهيزات الغذائية، وهي الوكيل المحلي لـ 14 شركة عالمية في مجال الغاز.

وأكد التزام «الشعلة الخضراء» بالعقود التي يتم التعاقد عليها من حيث دقة المواصفات ومواعيد التسليم، موضحا أن الشركة أنشئت منذ 12 عاما ووصلت الى مصاف الشركات الأولى في الكويت لتمديد الغاز.