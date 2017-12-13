بعد نجاح مبادرة «مصرفي ليوم واحد» التي نظمها البنك سابقا مع مجموعة من طلاب مختلف المدارس في الكويت، قام بنك الكويت الدولي مؤخرا باستضافة طالبات مدرسة نسيبة بنت كعب المتوسطة للبنات، وذلك في زيارة ميدانية إلى مقر البنك الرئيسي للمشاركة في هذه المبادرة التي صممت خصيصا لتعريف الطلبة على طبيعة العمل المصرفي ومهام موظفي الفروع المختلفة.

وقد أتاحت هذه المبادرة للطالبات الفرصة لقضاء يوم كامل في البنك وخوض تجربة العمل المصرفي، من خلال القيام بعدة أدوار وتأدية مهام مختلفة، بما في ذلك القيام بدور الصرافين وموظفي الاستقبال.

كما قام موظفو «الدولي» بتعريف الطالبات على أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، بالإضافة إلى إعطائهن الفرصة لتطبيق مهارات التوفير والادخار بصورة عملية.

وعلى هامش هذه الزيارة، قال رئيس فريق وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، فهد السرحان إن «الدولي» يسعى باستمرار إلى ابتكار المبادرات المتنوعة والمتميزة التي تسعى إلى التواصل مع شريحتي الأطفال والشباب في مجتمعنا، بهدف نشر الوعي المالي والثقافة المصرفية بين الأجيال الناشئة.

ونحن نهدف من وراء هذه المبادرة تحديدا أن نقدم للطلبة تجربة تثقيفية عملية فريدة من نوعها تنمي لديهم المعرفة الاقتصادية، وتعزز إمكاناتهم وتشجعهم على الانخراط في ممارسة العمل المصرفي مستقبلا.

وأضاف السرحان أن «الدولي» يقوم على مدار العام بتنظيم الزيارات الميدانية إلى المدارس واستضافة الطلبة من جميع أرجاء الكويت، في مبادرة هادفة منه إلى بناء جيل واعد أكثر إدراكا ووعيا من الناحية المالية والاقتصادية.

يذكر أن برنامج الدولي لنشر الثقافة المالية يعتبر الأول من نوعه في الكويت، حيث يسعى هذا البرنامج إلى تعزيز الوعي الاقتصادي عبر جميع شرائح المجتمع، علما أن البرنامج يركز بشكل خاص على شريحتي الأطفال والشباب ويسعى إلى تشجيعهم على التعرف على مفهوم المال والادخار والإدارة المالية السليمة.