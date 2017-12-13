قدم بنك الكويت الوطني رعايته لرحلة مؤسسة لوياك إلى تايلند، وتشمل الرحلة التعرف على الثقافة المحلية من خلال العمل الميداني والزيارات الى المعالم الحيوية التي تعرف بحضارة هذه البلاد مثل زيارة المزارعين في حقول الأرز والمحميات الطبيعية للفيلة والمشاركة في عمليات تطوعية ميدانية والتفاعل الاجتماعي والحضاري مع السكان المحليين وغيرها من النشاطات.

وتستمر الرحلة من 24 الجاري إلى 1 يناير المقبل، بمشاركة عدد من المتطوعين الكويتيين الشباب، وتتخللها مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بتعزيز الثقة بقدراتهم ومدهم بالخبرة ودمجهم في العمل الاجتماعي وتشجيعهم على الانفتاح والتعرف أكثر على عادات وتقاليد قاطني تلك المناطق من السكان المحليين والتواصل معهم.

وقال مسؤول فريق العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني، يعقوب الباقر إن هذه الرحلة تأتي في إطار رعاية بنك الكويت الوطني لفعاليات وأنشطة مؤسسة لوياك التطوعية غير الربحية الهادفة إلى تمكين الشباب الكويتي وتعزيز خبرته في مجالات التطوع والانفتاح على الثقافات، إلى جانب توسيع مداركه الفكرية لتشمل المزيد من الخبرة فيما يتعلق بشؤون وقضايا العمل الإنساني والثقافي والحوار مع الثقافات المختلفة وبناء الشخصية القيادية والثقة في النفس.

وأضاف الباقر أن الرحلة تركز على تطوير مهارات الشباب المشاركين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وخوض تجربة مختلفة بأبعاد جديدة، حيث يستفيد الشباب من اكتساب ثقافات جديدة وتطوير خبراتهم ومداركهم، من خلال منحهم التشجيع الكافي لبناء خياراتهم المستقبلية في ضوء ما يكتشفونه من قدرات جديدة لديهم.

ويتضمن برنامج الرحلة مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى دمج الشباب المتطوعين أكثر بالثقافة المحلية واحتكاكهم بالسكان المحليين ونشاطاتهم إلى جانب التعرف على أهم ملامح الحضارة الأصلية في تايلند، كما تتيح الرحلة للشباب إلى تقديم المساعدة ويد العون للعائلات من خلال المشاركة في العمل اليومي أو إعداد الوجبات للمزارعين وعائلاتهم ما يعزز من التفاعل الاجتماعي والحضاري وتعلم تقاليد البلد والتعرف على عدد من القرى والمظاهر الطبيعية وغيرها من النشاطات.