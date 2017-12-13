استقبل فندق موفنبيك الكويت - المنطقة الحرة نائب رئيس العمليات الجديد لمجموعة فنادق ومنتجعات موفنبيك بالشرق الأوسط وأفريقيا مارك ديكروزيل، واجتمع مارك مع إدارة الفندق بالكويت ممثلة بمديرها العام وجدي الشعار بالإضافة إلى علي حداد مدير إدارة العمليات حاضرا عن الشركة المالكة لفندق موفنبيك الكويت المنطقة الحرة (الشركة العالمية التجارية القابضة)، ثم قام بزيارة تفقدية للفندق بالمنطقة الحرة حيث أفاد بالجهود الرائعة المبذولة من فريق العمل بالكويت وشغف الجميع بالارتقاء ومستوى خدمات الفندق العالمية وأثنى على هذه الشراكة الناجحة بين مجموعة فنادق ومنتجعات موفنبيك العالمية مع الشركة العالمية التجارية القابضة متوقعا مزيدا من النجاح والارتقاء في السنوات القليلة المقبلة خصوصا مع وجود العديد من خطط التطوير للخدمات والعمليــات للمجموعة العالمية والتي سيتم تنفيذها وبدء العمل بها من الآن من فنادق ومنتجعات موفنبيك بجميع أنحاء العالم بالإضافة للكويت.

ويتيح الفندق لرواده خيارات متعددة من الأطعمة والمشروبات في مطاعمه الفريدة، حيث يقدم في مطعم «بايز» بوفيه غني من الأطعمة العالمية، وأشهى خيارات اللحوم في مطعم «كاتس»، وصولا إلى مطعم «ال دنتي» حيث يحلو تناول الأطعمة الإيطالية الشهية.