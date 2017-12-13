لميس بلال

تجسد مجموعة Les Parisiennes سحر باريس، عاصمة الثقافة، وروحها الكوزموبوليتية المتنوعة، مونمارتر، باليه رويال، جاردان دو لوكسمبورغ، الشانزليزيه، فرساي، حيث يستلهم «كورلوف» من الأماكن الباريسية الرمزية، ويقدم تصاميم تتراوح بين العصري الأنيق والطراز الراقي، للابتعاد عن النمط العادي.

هذا ما صرحت به المديرة التنفيذية للتسويق لدى العلامة التجارية الفرنسية المعروفة «Korloff» كارين فيليب لـ«الأنباء»، والتي حضرت للكويت في بوتيك كورلوف الواقع في «مول 360» بمناسبة اطلاق التشكيلة الجديدة المتكونة من ثلاث مجموعات من الساعات الأنيقة لتشرح عن ميزة وسحر كل مجموعة ولتطلع على انطباع الزبون الكويتي، إذ أشارت إلى أن الزبون الكويتي يبحث عن الديزاين وسمعة المنتج والسعر بآن واحد، مؤكدة ان الكويتيين يعرفون ما يطمحون للحصول عليه، وهنا أفادت بأن الساعات المقدمة للنساء اكثر منها للرجال، موضحة أن المجموعات المقدمة صنعت خصيصا للنساء وبأعمار مختلفة ايضا، «الأنباء» التقت فيليب وفيما يلي التفاصيل:

بداية حدثينا عن المجموعة الجديدة من ساعات «Korloff»؟

٭ مجموعة Les Parisiennes تجسد سحر باريس، عاصمة الثقافة، وروحها الكوزموبوليتية المتنوعة، مونمارتر، باليه رويال، جاردان دو لوكسمبورغ، الشانزليزيه، فرساي... وقد استلهم كورلوف أفكاره من الأماكن الباريسية الرمزية، ووضعها في إطار مجموعة متنوعة من التصاميم التي تتراوح بين العصري الأنيق والطراز الراقي، وبما يبتعد بنا عن النمط التقليدي والعادي.

وكيف تصفين كل مجموعة على حدة؟

٭ هناك 3 مجموعات متميزة في كل شيء فمجموعة الشانزليزيه، هي تحية لأشهر جادة في العالم، جادة الشانزليزيه الباريسية المشهورة بمسارحها، ومتاجرها الفاخرة ومقاهيها الراقية، وأيضا بأضوائها الألف التي تنير الجادة في عطلة نهاية العام وبما يترك انطباعا رائعا لدى الجميع.

وبالنسبة لمميزات الساعة فقرصها مصنوع من الافنتورين وعرق اللؤلؤ وموضوعه هو الأضواء، الألعاب النارية وأضواء الشارع، والكويكبات المضيئة، كلها مرسومة على قرص الساعة لتمثل سحر ليل «الشانزليزيه»، مثل الآف النجوم اللامعة، تتألف الماسات والانطباعات التي يبعثها الغرافيك الجميل مع عقاربها المصنوعة من الافنتورين او عرق اللؤلؤ.

وماذا عن حرف الـK المنقوش على الساعة؟

٭ هذه الساعة متكاملة الجمال وتكتمل أناقتها مع التيجان المصنوعة من الياقوت الكحلي على تاج الساعة والمفاصل التي تحمل الحزام، ولإضافة مزيد من الرقة على الساعة، نقشت على أطرافها حرفا k مقلوبين ومتقابلين والمعالجين بلون الراتينج الأزرق، وبتصميمها الرقيق، تعكس هذه الساعة الثمينة طابعا عصريا يؤكد أن مجموعة الشانزليزيه تعتبر أنثوية ونقية.

وماذا عن مجموعة «لو جاردين دو لوكسمبورغ»؟

٭ تعود مجموعة «لو جاردين دو لوكسمبورغ» نسبة الى «حديقة لوكسمبورغ» ففي العام 1612، أقيمت حديقة ملكية، بناء على طلب من الملكة ماري دي ميديسيس، لتزيين قصر لوكسمبورغ.

وقد تميزت الحديقة بألوانها الزاهية والحيوية والمرحة، متأثرة بالميل إلى التفاصيل النابضة بالحياة، السائد خلال عصر النهضة.

وشكلت هذه الحديقة إلهاما حقيقيا لمجموعة «لو جاردين دو لوكسمبورغ» للساعات، فأصبحت اسما على مسمى، وذلك من خلال قرص الساعات المحفور يدويا على شكل الزهور، والمزين بماسات ملونة طبيعيا لتعكس تبدل الفصول والمواسم، وبفضل كل ذلك، تدعوكم هذه المجموعة إلى السير في هذه الحديقة الاستثنائية والهروب من الأجواء العادية.

وما موديلات هذه المجموعة؟

٭ تضم مجموعة «لو جاردين دو لوكسمبورغ» للساعات، 4 موديلات كل واحد منها يناسب فصلا من فصول السنة:ـ الربيع: ممثلا باللون الوردي الرائع، الذي يذكر بالألوان الحساسة لزهور الربيع.ـ الصيف: يشع مع ماسات صفراء، تذكر بالشمس المشرقة، والياقوت الأزرق الذي ذكر بأعماق البحار.ـ الخريف: ممثلا بالماسات البرتقالية والبنية والصفراء، التي تذكر بأوراق الأشجار الملونة المتساقطة خلال هذا الفصل.ـ الشتاء: مع الماسات البيضاء النقية على شكل زهور الياسمين التي تمثل ضوء الشتاء وثلوجه البيضاء، كما تضفي الماسات الوردية اللون وسط الزهور جوا من الأناقة، وجرى تصنيع هذه المجوهرات، بما يتناسب مع الخط الجمالي لهذه المجموعة وهو وردة الياسمين، كما أن هذه المجموعة حساسة جدا، ومشرقة.

أنيقة جدا وسهلة للارتداء في الوقت نفسه.

وماذا تحتوي الزهور الموجودة على هذه المجموعة؟

٭ لقد تم تزيين المجموعة وزخرفتها بالزهور فهذا العقد والخاتم والسوار تتوافر أيضا بلون الذهب الوردي، كما أن الزخرفة بالأحجار الكريمة تأتي بعدة أشكال.

وألوان الأحجار الكريمة مثل الأزرق والوردي الياقوتي متوافرة أيضا لكل وردة ياسمين، وهناك ثلاثة أحجام للزهور: صغيرة ووسط وكبيرة.

وماذا يميز مجموعة «فرساي»؟

٭ لقد استوحى كورلوف أفكار هذه المجموعة بشكل تاريخي من لويس الرابع عشر، الذي حول قصر فرساي الى رمز للسلطة والنفوذ وفي الوقت نفسه للفنون والثقافة، فمع علبة من الفولاذ، وقرص من عرق اللؤلؤ، تخلب هذه الساعة الأنيقة الأنظار بتصميمها فائق الرقة.

وتمثل التأويلات المتنوعة لقرص الساعة بريق الشمس، في تحية للقب الذي حمله لويس الرابع عشر «ملك الشمس». وقد جاء قرص الساعة اما مزخرفا بضفائر من الزنبق، او مرصوفا بالألماس بطريقة تضيء المعصم بتألق، وكلمسة أخيرة، أضيفت قبعة من الياقوت الأزرق على تاج الساعة.

ولمن صممت هذه المجموعة؟

٭ نستطيع القول إن مجموعة فرساي مصممة للنساء اللاتي يحببن القطع المصقولة بذكاء ومهارة وتمتاز بالرفاهية المتحفظة، وبما يضيف إلى شخصياتهن الشيء الكثير من الأناقة والثقة.

فرنسية ولدت عام 1970

حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال في الأعمال التجارية الدولية في 2002.

بدأت العمل مع كورلوف منذ 1991 حيث بدأت بالإشراف وتطوير الأعمال في آسيا.

في عام 2000، بدأت العمل من أجل تطوير العلامة التجارية في البلدان الشرقية ثم عام 2003 باتت المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط حتى اليوم.

منذ حصولها على الماجستير في إدارة الأعمال، أصبحت مسؤولة عن تطوير التسويق بما في ذلك تطوير المنتجات.