بمناسبة مرور 15 عاما على افتتاحه، أقام منتجع هيلتون الكويت حفله السنوي الكبير والذي جرت فعالياته خلال ديسمبر الجاري لتكريم كبار الشركات وشركاء العمل، وذلك في رسالة دعم واضحة للدور الرائد الذي تؤديه تلك الشركات في استمرار مسيرة نجاح المنتجع على مدار الأعوام، استقبل الضيوف كل من مدير عام المنتجع زياد طنطاوي وفادي اسكندر مدير إدارة تطوير المبيعات وكريم فتوح مساعد مدير إدارة المبيعات بصحبة فريق المبيعات والتسويق والعلاقات العامة، وقد استوحي تصميم الحفل الكبير من الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة للمنتجع، حيث يعكس التصميم لون وديكورات فريدة زينت بها قاعة الدرة الرائعة.

هذا، وقدمت الحفل المذيعة المتألقة تمارا صعب، كما استمتع الحضور بعرض الدائرة المضيئة الذي قام به العارض المعروف عمر فوينتس الذي حضر خصيصا من المكسيك للمشاركة في هذا الاحتفال، وجاء عرضه المبهر منسجما مع سحر تصميم وديكورات قاعة الدرة.

وشهد الحفل تكريم عدد كبير من ممثلي كبرى الشركات في الكويت، تقديرا لجهودهم الدؤوبة التي ساهمت في نجاح المنتجع على مرور 15 عاما.

وألقى زياد طنطاوي كلمة شكر خلال الحفل قائلا: «إنه لشرف كبير أن أقف محاطا بعدد كبير من الأصدقاء والضيوف، وشركاء النجاح لنتذكر معا عطاءكم ودعمكم لنا سنوات عديدة، ونحن محظوظون أن نحتفل بتلك الإنجازات معا، وتتضاعف سعادتنا باحتفال المنتجع بذكراه الخامسة عشرة مع كبار رجال الأعمال ونخبة المجتمع في دولة الكويت».

وأضاف: «إن هذا الحفل هو فرصة رائعة لنشكر بها الجميع الذين نعتبرهم أساس نجاحنا، ونحن نقدر دور الأشخاص والشركات الذين يسعون دائما الى بناء أفضل علاقات العمل معنا، والذين يقدمون لنا الدعم المستمر لنجاحنا على مر الأعوام».

وإلى جانب أصناف الأطعمة الشهية وفقرات الترفيه الرائعة التي سادت الحفل، حصل الضيوف على العديد من الجوائز القيمة من خلال السحب على إقامات في فنادق ومنتجعات هيلتون حول العالم وجوائز أخرى قيمة مقدمة من منتجع هيلتون الكويت، وقد تفاعل الحضور كثيرا مع هذه السحوبات فور فوزهم بالجوائز.