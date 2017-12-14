أمضى اعضاء نادي المصارف وعائلاتهم عطلة نهاية الأسبوع في منتزه الخيران وسط أجواء من البهجة سادتها روح الأسرة الواحدة، وحرص اعضاء اللجنة الاجتماعية على استقبال العاملين بالقطاع المصرفي واسرهم.

وفي البداية، رحب رئيس مجلس إدارة النادي فاضل المندي بالجميع، مؤكدا الحرص على إقامة مثل هذه الفعاليات والأنشطة الدورية لتجديد العلاقات بين أعضاء النادي تعزيزا للتواصل بين العاملين، ووعد المندي بتنظيم الفعاليات الاجتماعية لاعضاء النادي وتكرار مثل هذه الانشطة، متمنيا للجميع إجازة سعيدة ورحلة مميزة.

واستمتع الحضور بأجواء المسابقات الترفيهية والمسلية والسحوبات القيمة بمشاركة الموظفين والأطفال أبناء العاملين وأسرهم، إضافة إلى الفعاليات الرياضية المتواصلة.

وقدمت فرقة أحمد العلي عددا من الفقرات، كما شاركت الشخصيات الاطفال فرحتهم، وفي نهاية الحفل وزع مدير عام النادي عباس البلوشي الجوائز والهدايا على الفائزين في السحوبات والمسابقات.