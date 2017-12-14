العوضي: نسعى لتوفير أقصى وسائل الراحة لجميع عملائنا





يعمل بنك الكويت الوطني على احترام وتقدير كل عملائه مع اختلاف احتياجاتهم وأنماط الحياة الخاصة بهم، كما يوفر حاليا خدمات مخصصة لعملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والبدنية.

وتشمل بعض الخدمات التي يقدمها البنك: أجهزة الوطني للسحب الآلي مع لوحة مفاتيح بريل وسماعات للأذن لمساعدة العملاء المكفوفين على سحب أو إيداع الأموال بسهولة وأمان بالإضافة الى المعاملات المصرفية الأساسية الأخرى وإمكانية الطباعة بلغة بريل.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر بنك الكويت الوطني فريق عمل متخصص تم تدريبه بالكامل على استخدام لغة الإشارة للتواصل مع العملاء ذوي الإعاقة السمعية، كما تتوافر الأجهزة اللوحية «iPad» مع خاصية تحويل الكلام إلى نص مكتوب في بعض الأفرع.

وعمل البنك على تجهيز كل الأفرع بمداخل خاصة لتسهيل حركة الكراسي المتحركة ومواقف خاصة تحمل علامات واضحة لذوي الاحتياجات الخاصة.

إلى جانب ذلك، يوفر البنك صناديق أمانات يمكن الوصول إليها بسهولة، وبطاقات ائتمانية وسحبا آليا مع صورة شخصية لسهولة تحديد هوية العميل (عند الطلب).

كما يقوم «الوطني» ايضا بتوصيل بطاقات الوطني الائتمانية للعملاء في منازلهم ومن خلال خدمة التوصيل من الوطني «Doorstep Banking» وبإمكان العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة التقدم بطلبات القروض أو بطاقات الائتمان أو فتح حسابات جديدة، كما يمكن للعملاء الاتصال على الخط الساخن 1801-801 في حالة الاستفسارات الخاصة أو لطلب المساعدة.

وقالت مديرة الأفرع في بنك الكويت الوطني غدير العوضي: «تعد خدمة التوصيل من الوطني Doorstep Banking» من أحدث الوسائل التي يستخدمها الوطني وأكثرها ابتكارا كجزء أساسي من نهج البنك المركز على العملاء، ففي بعض الأحيان، يصعب على عملائنا زيارة الأفرع لأي سبب من الأسباب، لذا نعمل على توفير الخدمة المصرفية إلى أماكن تواجدهم سواء في أماكن سكنهم أو مقار العمل.

وأوضحت العوضي أن بنك الكويت الوطني لا يألو جهدا في تلبية احتياجات عملائه، فعلى سبيل المثال عملنا على توفير مواقف خاصة لعملائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى كل الأفرع ومداخل خاصة لتسهيل حركة الكراسي المتحركة، وذلك من واقع إيماننا الراسخ باحترام حقوق جميع عملائنا وتوفير أقصى وسائل الراحة لهم.

وبإمكان العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة زيارة أفرع بنك الكويت الوطني التالية المجهزة بالكامل لتلبية احتياجاتهم: محافظة العاصمة - الفرع الرئيسي، حولي - فرع سينما السالمية، الفروانية - فرع الرحاب، مبارك الكبير ـ فرع مبارك الكبير، الأحمدي ـ فرع الفحيحيل الساحلي، الجهراء ـ فرع سعد العبدالله.