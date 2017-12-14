أبدع فريق الطعام والشراب في الفندق بابتكار قائمة طعام متنوعة وغنية





بلغت الأجواء الاحتفالية ذروتها في فندق سيمفوني ستايل الكويت، التابع لمجموعة فنادق كورفس العالمية في الكويت مع أمسية ساحرة شهدت إنارة شجرة العيد على وقع ألحان مجموعة من الأناشيد التقليدية الساحرة.

حيث قامت إدارة الفندق بدعوة جوقة موسيقية مميزة لتنشد أروع الأغاني الاحتفالية بمشاركة أعضاء فريق العمل ونزلاء الفندق، الذين التفوا جميعا حول الشجرة الذهبية الكبيرة والمزينة بصورة آسرة مما بعث أجواء من الفرح والبهجة علا خلالها هتاف الحاضرين سرورا بإنارة شجرة العيد، التي أعلنت رسميا بداية موسم الاحتفالات.



ورحب سيمفوني ستايل بضيوفه بحفاوة شديدة مع باقة من حلويات العيد اللذيذة وغيرها من أشهى الأطباق التي نالت إعجابهم.

وقد أبدع فريق الطعام والشراب في فندق سيمفوني ستايل الكويت بابتكار قائمة طعام متنوعة وغنية بأشهى المأكولات والمشروبات الاحتفالية الخاصة بموسم الأعياد، وعلى رأسها الديك الرومي المشوي مع كامل الزينة والمعد خصيصا عند الطلب وذلك تلبية لاحتفالاتكم المنزلية الخاصة.



كما تضم قائمة العيد الاحتفالية مجموعة واسعة من أشهى الحلويات، كأصناف الكيك الخاصة والحلويات الخاصة بالموسم بالإضافة إلى البسكويت والفطائر المحشوة، وأجراس الشوكولاتة محلية الصنع المتنوعة والبيوت المصنوعة من كعك الزنجبيل، وغيرها من الخيارات التي ترضي أذواق العائلة وتعتبر الهدية الأمثل في موسم الأعياد.