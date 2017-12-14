استقبل رئيس مجلس الإدارة و‫الرئيس التنفيذي في «شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية» فيصل علي عبدالوهاب المطوع في مكتبه الواقع بمقر الشركة السفير الفرنسي لدى الكويت كريستيان نخلة في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء عمله كسفير فرنسي لدى الكويت متمما أربع سنوات في يناير.

وقد عبر السفير الفرنسي عن سعادته بهذه الزيارة وشكر المطوع على حفاوة الاستقبال وسعيه الدائم لتوطيد العلاقات بين الكويت وفرنسا في مختلف المجالات والتي لمسها السفير خلال فترة تواجده في الكويت وكان أبرز نتائجها مشروع تأسيس مستشفى غوستاف روسي الفرنسي لعلاج الأمراض السرطانية في الكويت.

وقال المطوع: «لقد تشرفنا على مدى السنوات الأربع الماضية باستضافة السفير نخلة في مناسبات عديدة وعملنا معا على مبادرات مختلفة لتعزيز العلاقة بين شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية والشركات الفرنسية.



وأود أن أشكر سعادة السفير الفرنسي لدى الكويت على المساهمات التي قام بها خلال فترة تواجده في الكويت، وأتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة ومسيرته المستقبلية، كما نتطلع إلى الاجتماع مع السفير الفرنسي الجديد واستمرار التعاون وإياه فيما فيه مصلحة البلدين».

وتعد شركة علي عبد الوهاب المطوع التجارية واحدة من أقدم وأكبر شركات التجزئة والتوزيع في سوق الاستهلاك الكويتي النامي، وإحدى أنجح شركات الكويت في قطاعي البيع بالجملة والبيع بالتجزئة حيث تمثل أكثر من 100 علامة تجارية لخدمة مختلف شرائح المجتمع، وتسهيل توفير هذه المنتجات في السوق المحلي.