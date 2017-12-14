يعود مهرجان الشتاء، برنامج «كيدزانيا» الأكثر ترقبا للعام، قريبا في «كيدزانيا» مع العديد من المميزات الجديدة التي سيستمتع بها الأطفال، إذ يمنح مهرجان الشتاء، وهو أكبر برنامج سنوي يقام في «كيدزانيا»، الأطفال فرصة تعليمية ومميزة لاستكشاف طبيعة الطقس في المناطق الباردة من خلال اختبار سلسلة من الأنشطة المستوحاة من بيئة الشتاء.

وينطلق البرنامج في «كيدزانيا» ابتداء من اليوم، وسيستمر حتى 28 فبراير 2018، ويعود مع أنشطة جديدة تأخذ الأطفال في مغامرات مميزة عن فصل الشتاء، تتضمن الكهف الجليدي، وحلبة تزلج على الجليد، والزحليقة الحلزونية، وغيرها من المفاجآت الرائعة.



وفي الكهف الجليدي سيتمكن الأطفال من مشاهدة واختبار منحوتات جليدية فنية تحت درجات حرارة دون الصفر، والتي ستأخذ مخيلتهم إلى مناطق الشتاء الباردة حول العالم.

ويتضمن البرنامج أيضا مسيرات الشتاء وعروضا مسرحية يومية تؤديها شخصيات مع فريق «كيدزانيا» الاستعراضي.



وخلال استمتاع الأطفال بأجواء ترفيهية ومرحة، يهدف مهرجان الشتاء التعليمي إلى تثقيف الأطفال عن بيئة الشتاء القارسة والحيوانات التي تعيش فيها، وكيف يمكن للسكان التكيف مع تلك الأجواء الباردة.

وبإضافة رسوم بسيطة يمكن للأطفال الحصول على بطاقة «Arctic Pass» لمضاعفة تجربتهم في مهرجان الشتاء مع العديد من المزايا الحصرية لحاملي البطاقة مثل الدخول إلى الكهف الجليدي، وملعب غولف ثلاثي الأبعاد مستوحى من بيئة الشتاء، وحلبة سباق للسيارات، بالإضافة إلى هدايا مجانية من كيدزانيا.

ويقام مهرجان الشتاء في كيدزانيا في موسم الشتاء من كل عام، ويهدف إلى تعريف الأطفال بالبيئة الشتوية والحيوانات التي تعيش فيها بصورة واقعية.



مهرجان الشتاء في «كيدزانيا» مستوحى من حق المشاركة، وهو أحد الحقوق الأساسية الخمسة للأطفال في «كيدزانيا» الذي تمثله حامية الحقوق المحبة للموضة والأزياء «تشيكا».