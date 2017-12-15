أقامت المدرسة البريطانية بالكويت احتفالا لتكريم كوكبة من طلبتها المتفوقين والمتميزين - من الصف السابع الى الصف الحادي عشر ـ في قاعة البركة في فندق كراون بلازا، بحضور عدد من أعضاء السلك الديبلوماسي ورئيس مجلس الإدارة صادق المطوع وحرمه مؤسسة المدرسة فيرا المطوع، وقيادات المدرسة واعضاء الهيئة التدريسية، وأولياء الأمور.

استهل الحفل الذي يأتي تزامنا مع احتفالات المدرسة بالذكرى الـ40 على مدير الثانوي نيكولاس سميث كلمة رحب فيها بالحضور، وتحدث عن التقرير الدراسي للعام الحالي، مستعرضا البرامج التي استحدثتها إدارة المدرسة لتواصل رحلة نجاحها الباهر في المجالات كافة، والتي أبرزها الفوز في دوري المدارس الأجنبية داخل الكويت وخارجها، إضافة إلى إحرازها المركز الأول في الموسيقى في البحرين.

من جانبها، ألقت ناظرة المرحلة الثانوية العليا ايما باوي كلمة سلطت الضوء فيها على تفوق الطلبة في امتحانات الثانوية العامة العليا، حيث كانت نسبة النجاح 95%، والدرجات العليا 60% في الصف الحادي عشر، أما نسبة النجاح في الصف الثاني عشر فكانت 97% والدرجات العليا فكانت 81%، ونسبة الحصول على الدرجات العليا بلغت 75%، ليكون بذلك طلاب المدرسة البريطانية في الكويت مؤهلين لدخول كبريات الجامعات في بريطانيا والولايات المتحدة، وكندا، واستراليا، وايطاليا، والهند وباكستان.

وألقت ضيفة الشرف سكرتير أول في السفارة الأميركية باتريشيا فيتر كلمة قالت فيها: «ان حبها لتعلم لغات جديدة قادها إلى تحقيق حلمها في دخول السلك الديبلوماسي»، وخاطبت المحتفى بهم قائلة: أيها الطلاب ابحثوا عن رغبتكم وشغفكم لتصلوا إلى طريق النجاح.

عقب ذلك أعلن رؤساء الشعب من المدرسين أسماء الفائقين البالغ عددهم 250 طالبا وطالبة حققوا نسبة 100% في امتحاناتهم النهائية.

كما كرمت فيرا المطوع الطلاب الخمسة الأوائل علميا وأدبيا وهم «لويد وبليامز، ريم عبد الرضا، سها ادوار، فرح بدر وادوار برقان».

واختتم الحفل بكلمة لمدير المدرسة بول شربشير، شكر فيها الحضور راجيا من الجميع المثابرة ومواصلة العمل الدؤوب للنجاح المتميز.