تماشيا مع جهود البنك المستمرة في رعاية ودعم مختلف الأنشطة المجتمعية، قام البنك التجاري الكويتي بدعم احتفالية الرابطة الكويتية للروماتيزم الذي أقيم في حديقة الشهيد بهدف توعية الجمهور بأهم الأمراض الروماتيزمية وتوضيح أعراضها وطرق التشخيص وأحدث الوسائل العلاجية، فضلا عن تعريف المرضى بالخدمات التي تقدمها لهم وزارة الصحة فيما يتعلق بالأمراض الروماتيزمية وطرق العلاج والوقاية منها.

وفي هذا السياق قالت مساعدة المدير العام بإدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع: «لقد دأب البنك التجاري، في إطار جهوده المكرسة بمجال المسؤولية الاجتماعية، على دعم الفعاليات الصحية والتوعوية التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح».

وأكدت الورع حرص «التجاري» على تقديم كل سبل الرعاية والدعم للمؤتمرات والندوات والحلقات الطبية والصحية الهادفة إلى تحفيز الجمهور للاطلاع على أحدث التطورات والمستجدات العلمية والعملية في المجالات الصحية والطبية بشكل عام وخاصة حين يتعلق الأمر بالجهود التوعوية الهادفة إلى إلقاء الضوء على الأمراض الروماتيزمية وطرق التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي وورش العمل المرتبطة بهذه الأمراض بهدف نقل تجارب المرضى واستفادة الجمهور منها وكذلك مساندة المرضى الآخرين.

وفي ختام الفعالية تقدم منظمو الاحتفالية بالشكر للبنك التجاري على دوره الريادي في دعم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تعود بالنفع على الرابطة الكويتية للروماتيزم، متمنين المزيد من التقدم والازدهار للبنك التجاري.