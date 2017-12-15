العبدالجليل: مسؤوليتنا تجاه الأطفال توفير العلاج ومساعدتهم على التعافي

في إطار برنامجه الخاص لدعم الأطفال خلال رحلة علاجهم في مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال ووحدة العلاج بالخلايا الجذعية الجديدة التابعة له، قدم بنك الكويت الوطني بالتعاون مع دار الآثار الاسلامية حلقة قراءة تفاعلية وذلك بهدف دعم ورعاية الأطفال خلال رحلة علاجهم.

كما قدم فريق العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني عرضا سينمائيا من اختيار الأطفال في المستشفى، ضمن برنامجه الذي ينظم بشكل دوري.

وتأتي حلقة القراءة ضمن برنامج خاص أعده البنك للأطفال في المستشفى ويتضمن مجموعة من النشاطات الدورية شاملا ركنا للقراءة والمطالعة ومكتبة وحلقات قراءة وعرض أفلام وزيارات ونشاطات ترفيهية إلى جانب برامج تشجيع وتوعية خاصة بفريق العمل من ممرضين وأطباء مثل فعالية «رسالتي» وتكريم الممرضة المثالية والندوات الطبية والاستراتيجية.

وقالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل: ان برنامج دعم الأطفال في مستشفى الوطني يلقى تجاوبا لافتا من الجهات الاجتماعية كافة والتي تسعى من خلال رسالتها إلى توفير كل سبل الدعم الممكنة لكل افراد المجتمع، معربة عن اعتزازها بالتعاون مع دار الآثار الاسلامية من خلال حلقات القراءة المخصصة للأطفال، حيث استمتع الأطفال معهم بعالم من الأفكار والخيال الواسع والمتنوع في هذه الحلقات التي تخللها تفاعلا رائعا من قبل الأطفال.

وأضافت العبدالجليل أن البنك الوطني يقدم ضمن برنامج دعم الأطفال فرصة اختيار افلامهم المفضلة لمشاهدتها مع رفقائهم وذويهم في أجواء دافئة وممتعة، لافتة إلى أن هذه هي المرة السابعة منذ انطلاق البرنامج التي نشاهد معهم فيلما من اختيارهم، وذلك لأن مسؤوليتنا تجاههم لا تقتصر على توفير العلاج فحسب، وإنما الإحاطة بهم والوقوف إلى جانبهم خلال هذه المرحلة وتوفير الدعم وكل ما هو متاح من سبل ترفيه ووسائل إيجابية للمضي قدما واستعادة ثقتهم من أجل التعافي سريعا.

ولفتت إلى أن برنامج دعم الأطفال في مستشفى الوطني ووحدة العلاج بالخلايا الجذعية يأتي انطلاقا من التزام البنك في مساعدة الأطفال ودعمهم ورفع راية الفرح والأمل معهم من أجل الحياة التي يستحقونها، وقد وفر البنك المستلزمات التي بتطلبها هذا البرنامج من كتب وصالة العرض وأدوات ترفيه ومقاعد ووسائل دعم بما يلبي تطلعات الأطفال ويدفعهم للاستمتاع بهذه النشاطات على اختلافها.

وقد افتتح بنك الكويت الوطني ووزارة الصحة «وحدة العلاج بالخلايا الجذعية» التابعة لمستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لعلاج السرطان لدى الأطفال في يونيو الماضي في منطقة الصباح الطبية، وهو المشروع الأول من نوعه في الكويت المخصص لزراعة النخاع للأطفال دون سن الستة عشر عاما مجانا، وذلك في مبادرة هي الأضخم على مستوى القطاع الخاص المحلي وتأتي في إطار مشروع توسعة مستشفى البنك التخصصي.