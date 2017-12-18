قامت شركة غلاشوت أوريجينال، العلامة التجارية الألمانية المرموقة، ومجموعة بهبهاني، التي تعد واحدة من أكبر بائعي التجزئة في الكويت في قطاع الساعات الفاخرة والمجوهرات، باستضافة أمسية متميزة، في ٢٧ نوفمبر، تخللها معرض استثنائي، في مجمع الصالحية، في مدينة الكويت.

وتحت عنوان «الأصالة والتميز»، دعا مصنع الساعات الألماني المعروف، عشاق الساعات، إلى اكتشاف عالم المهارة التقليدية ودقة الهندسة العصرية.

وبعد ترحيب رئيس مجموعة «بهبهاني» علي مراد بهبهاني، الحار بالحضور، قام نائب رئيس المبيعات في غلاشوت أوريجينال، دايتر باتشنر، الذي حضر الى الكويت خصوصا للمشاركة في هذا الحدث، بتقديم مجموعة «سيناتور اكسيلينس» المبتكرة، وآخر إضافة عليها، ساعة «سيناتور اكسيلينس بربيتويال كالندر».

هذه الساعة الخاصة التي أطلقت في وقت سابق من العام الحالي، تجمع بين سمات محرك ٣٦ كاليبر المطور، الذي يمتاز بدقة قصوى، ووقت تشغيل ممتد، وثبات شديد، وجماليات لا تشوبها شائبة، وبين وظيفة الرزنامة، المنفذة ببراعة كبيرة.

باتشنر استعرض أيضا ساعات مميزة في مجموعة «غلاشوت أوريجينال» الأخيرة، مثل ساعة «سيناتور كوزموبوليت» الفاتنة، وساعات «سيناتور مون فايز» وتصميمها الذي يظهر كل تفاصيل الآلة والمحرك.

أما ضيف الشرف خلال الأمسية، فكان عبارة عن نظارات الواقع الافتراضي، التي سمحت للمشاركين بالسفر عبر الزمان والمكان الى المصنع الأصلي لساعات غلاشوت، والذهاب برحلة إلى بلدة غلاشوت الخلابة.

وشهدت الأمسية تبادلا لأطراف الحديث، بين ممثلي غلاشوت اوريجينال ومجموعة بهبهاني مع الضيوف الكرام، حول دقة الهندسة الألمانية والتصميم الأخاذ وخدمات الوقت الاستثنائية في ساعات غلاشوت أوريجينال، وآخر إبداعات عالم الساعات.