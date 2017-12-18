مع حلول موسم الأعياد، تضاعف فنادق ماريوت الكويت جهودها لتقدم لضيوفها الكرام باقة غنية ومتنوعة من قوائم طعام مميزة لترضي جميع الأذواق، وذلك في أجواء احتفالية رائعة.

يوم عيد الميلاد، يمكن للضيوف زيارة مطعم «كروس رودز» في فندق جي دبليو ماريوت الكويت للاستمتاع ببوفيهات عالمية متنوعة سيتم تحضيرها خصوصا بمناسبة عيد الميلاد في أجواء احتفالية مميزة. كما يقدم مطعم «تراس جريل» أطباق ستيك شهية وموسيقى الجاز الرائعة على العشاء للاحتفال بالمناسبة.

وفي فندق كورت يارد ماريوت، يقدم مطعم «سول أند سبايس» أحد أفضل المطاعم الهندية في الكويت لضيوفه في عيد الميلاد قوائم طعام غنية على الغداء والعشاء. وفي مطعم «أتريوم» الواقع في بهو الفندق، يمكن للضيوف الاحتفال بعيد الميلاد رفقة العائلة والأصدقاء من خلال بوفيه غني يضم أطباقا من أشهر المطابخ العربية والعالمية، بالإضافة إلى الأطباق والحلويات الخاصة بنفس المناسبة.

وكما هو الحال كل سنة، صممت فنادق ماريوت أيضا لوائح طعام مميزة للاحتفال بليلة رأس السنة، حيث سيقدم فندق جي دبليو ماريوت عشاء احتفاليا كبيرا بهذه المناسبة مع بوفيه عشاء فاخر في مطعم «كروس رودز» والذي يضم أطباقا عالمية شهيرة، بالإضافة إلى الموسيقى والعديد من لوازم الاحتفال الأخرى مثل القبعات والعديد غيرها. أما مطعم «تراس جريل» فسيقدم أطباقا متنوعة وموسيقى حية لاستقبال السنة الجديدة بطريقة لا تنسى.

وفي فندق كورت يارد ماريوت، يمكن للضيوف والزوار استقبال العام الجديد بأسلوب أنيق ومميز، حيث سيتم ضم مطاعمه الثلاثة «أتريوم» و«سول أند سبايس» و«سوشي» لتقديم تجربة مميزة للضيوف وبوفيهات غنية بأطباق عالمية، أركان طبخ مباشرة، بالإضافة إلى الموسيقى الحية والعديد غيرها.

أما مطعم بلندز بفندق ريزيدانس إن ماريوت الكويت فيقدم قوائم طعام خاصة طيلة فترة عيد الميلاد ورأس السنة.

وقد علق مدير عام فنادق ماريوت بالكويت جورج عون بهذه المناسبة قائلا: «باسم جميع العاملين بفنادق ماريوت الكويت، نتمنى للجميع ميلادا مجيدا وسنة جديدة سعيدة». وأضاف «ان فنادق ماريوت تسعى دائما إلى تقديم كل ما هو جديد ومميز لضيوفهم الكرام وخصوصا خلال موسم الأعياد والمناسبات الاحتفالية المميزة».