أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) أنها تعمل عن كثب مع بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، وشركة إرنست ويونغ لتقديم برامج متخصصة لطلبتها وذلك لتزويدهم بالمعرفة وتطوير مهاراتهم المهنية.

وابتداء من هذا العام، فقد تم انتقاء المتدربين من الطلبة في كل شركة من الشركات المذكورة بناء على مؤهلاتهم وتخصصاتهم موفرين بذلك فرصة الحصول على التجارب العملية التي تتماشى مع تخصصاتهم وفرصة استكشاف قطاع الأعمال بشكل مباشر.

وتماشيا مع استراتيجية الجامعة فقد تم العمل على تعزيز أواصر التعاون مع العديد من الشركات والمؤسسات الرائدة في الكويت في مختلف القطاعات والعمل على تطوير البرامج التدريبية مما نتج عنه حصول عدد من المتدربين على وظائف بعد إنجاز تدريبهم مع هذه الشركات.

ويؤكد رئيس مجلس الأمناء في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ا.د.سالم مرزوق الطحيح: أننا نعمل بشكل متواصل على وضع خطط استراتيجية لتحسين خدماتنا وتقديم أفضل الفرص لطلبتنا، ولقد نجحنا في تقديم برامج تدريبية متنوعة ذات قيمة وجودة عاليتين وذلك بفضل تعاون أهم الشركات والمؤسسات في الكويت معنا.

ويوفر بيت التمويل الكويتي، شريك التطور المهني وأحد أبرز المصارف الإسلامية في البلاد، فرصا استثنائية للطلبة للانخراط في بيئة الشركات وفقا لتخصصاتهم، ويستخدم «بيتك» على وجه التحديد برامج التدريب كبوابة لتوظيف الكوادر المستقبلية.

ساعد هذا التعاون المثمر في الارتقاء بمذكرة التفاهم الموقعة مع الجامعة إلى مستوى أكثر رسوخا، فقد تم توقيع اتفاقية جديدة هذا العام لتعزيز العلاقة بين المؤسستين، ووضع إطار عمل للتعاون في مجال التدريب، وتوفير وظائف بدوام جزئي وكامل، ورعاية للأنشطة المقامة داخل الحرم الجامعي.

وتعطي هذه الاتفاقية أيضا أولوية التوظيف لخريجي الجامعة من المتفوقين وتسهيلات مالية لموظفي بيتك للدراسة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

ويقول رئيس الموارد البشرية في مجموعة بيت التمويل الكويتي، فريدريك كارستينز: تدرك جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا و«بيتك» حجمها كمؤسسات مهمة في مجال التعليم والتطوير. ويحث البنك الطلبة والموظفين الجدد على التسلح بالمؤهلات العالية من خلال توفير كل الأدوات التي يحتاجونها لتمكينهم من الحصول على مهن مرضية ومنتجة.

أما الشركة الثانية فهي بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) المعروفة عالميا، وهي إحدى الشركات المتخصصة في الحلول الاستثمارية المتنوعة.

وتوفر جلوبل لطلبة الجامعة بيئة عمل غنية وفرصة لتعلم المهارات القيمة في مجال الاستثمار، حيث يحظى المتدرب بفرصة الاستمتاع بالعمل في ظل بيئة مؤسسية مهنية تضم أهم المستشارين تؤهله للتعرف على معلومات مفصلة حول أسواق المال، وتقنيات التداول، وكيفية إجراء استقصاء الاستثمارات، واختيار المحافظ، إضافة إلى جوانب أخرى ذات صلة.

وتعود العلاقة الممتدة بين الجامعة والشركة منذ عام 2006، إذ تتضمن مشاركة جلوبل المستمرة في معرض الفرص الوظيفية وتقديم ورش عمل وبرامج تدريبية، إضافة إلى توفير فرص التوظيف بشكل دائم.

ويقول رئيس قسم العلاقات العامة والشؤون الإدارية في شركة بيت الاستثمار العالمي، محمد عبدالله الوهيب: نقدم برنامجا تدريبيا كجزء من اهتمامنا في المواهب المستقبلية، ومبادراتنا في نطاق المسؤولية الاجتماعية للشركات.

من خلال التدريب العملي والتعرف مباشرة على نطاق العمل والتدريب الوظيفي، وسيحظى الطلبة بتجربة ممتعة في ظل بيئة داعمة تهدف إلى تطوير معرفتهم بقطاع الأعمال الذي يطمحون بالانضمام إليه.

ففي السنوات السابقة، أظهر طلبة الجامعة مهارات ممتازة مدعومة بإمكانات تعليم وتدريب بجودة عالية بجودة عالية.

من جانب آخر فقد حافظت شركة إرنست ويونغ، الرائدة عالميا في مجال التدقيق المالي والخدمات الاستشارية على علاقة عمل قوية مع الجامعة من خلال مشاركتها المستمرة في معرض الفرص الوظيفية وتوفير فرص عمل وتدريب طلبة الجامعة تخصص محاسبة بشكل خاص.

ويؤكد الشريك الإداري في الشركة، وليد العصيمي بالقول: «إننا حظينا بتجارب مهمة من خلال العمل مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا خلال معرض الفرص الوظيفية، الأمر الذي أتاح لثلاثة من الطلبة لاستكمال برنامجنا التدريبي، وحصل أحدهم على فرصة وظيفية بدوام كامل. مضيفا نحن معجبون بمستوى خريجي الجامعة، فهم مسلحون بأساس أكاديمي قوي وحريصون على التطور والتعلم في عالم الأعمال».