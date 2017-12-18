نظم بنك بوبيان يوما ترفيهيا مفتوحا في منطقة الالعاب (انفنتي) في مول 360 لعملائه من الاطفال اصحاب حساب الغالي وعائلاتهم، حيث استمتع الجميع بالكثير من الفقرات التي تم تنظيمها.

ويأتي تنظيم اليوم المفتوح الذي شهد حضورا كبيرا من الأطفال وعائلاتهم في اطار حرص بنك بوبيان على تنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تستهدف مختلف شرائح البنك.

وأشار البنك في بيان صحافي الى ان العام المقبل سوف يشهد المزيد من الفعاليات والانشطة التي تستهدف الأطفال من أصحاب حساب الغالي وأبناء العملاء خاصة في المناسبات المهمة كالأيام الوطنية للكويت والأعياد.

ويعتبر حساب الغالي هو الاختيار الأمثل للأبناء حديثي الولادة حتى 14 سنة نظرا للعديد من الخدمات والمميزات المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم، حيث يمكنك أن تحصل على أرباح شهرية مضاعفة، هدية فورية عند فتح الحساب، أمر دفع الكتروني مجانا، خدمة الرسائل النصية القصيرة بالإضافة الى العديد من العروض والخصومات المميزة.