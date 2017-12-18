منذ انطلاقته في العام 1966 كأول فندق 5 نجوم في الكويت والذي أصبح أول فندق لشركة ماريوت الدولية في منطقة افريقيا والشرق الاوسط ويحمل العلامة التجارية الفاخرة «ذي لاكشري كولكشن» حمل سجلا حافلا من الإنجازات ليكمل مسيرة مستمرة لأكثر من خمسين عاما من النجاح والتميز مشرعا الابواب امام الصناعة الفندقية التي تزدهر يوما بعد يوم.

في حفل استثنائي لجوائز الفنادق الفاخرة العالمية وبحضور نخبة من كبرى الشركات المعنية بالصناعة الفندقية والسياحة والسفر الذي أقيم يوم 2 ديسمبر في سويسرا – فندق كولم سانت موريتز حقق فندق شيراتون الكويت ثلاث جوائز مرموقة وهي: أفضل فندق فاخر، فندق الكويت الفاخر، الفندق التاريخي الفاخر.

وتأتي هذه الجوائز حسب تصويت أكثر من 300.000 مسافر دولي في اختيار الفنادق المستحقة في سعي دائم لتحقيق الافضل.

وبهذه المناسبة، أعرب فهد أبو شعر ـ المدير العام لفندق شيراتون الكويت عن مدى فخره بإنجازات الفندق ولا سيما من خلال الجوائز التي يحصدها ما يعزز الاستمرار بالعمل الدؤوب في خدمة رواده ونزلائه، حيث السعي بجهد كعلامة تجارية فاخرة في لعب دور مهم في رحلة سفر ضيوفنا، وعبر عن امتنانه لثقتهم، كما قدم الشكر للموظفين الذين لولا جهودهم الحثيثة لما كان بالإمكان الاستمرار بهذا النجاح بخطى ثابتة وريادة حقيقية متطلعا الى المضي قدما في سبيل تقديم الأفضل.

الجدير بالذكر أن فندق شيراتون الكويت حقق على مدى أكثر من نصف قرن نجاحات كثيرة وابتكارات متنوعة في خدمة ضيوف الكويت وأهلها الكرام، مما جعل منه الوجهة الأمثل لتجربة استثنائية لإقامة فاخرة والتمتع بكافة أساليب الفخامة والضيافة العريقة، بالاضافة الى العديد من الخدمات المتميزة بدءا من بهوه العريق وأجنحته الفخمة والتي تمثل تحف متنوعة في عالم الضيافة الى مطاعمه الشهيرة التي تمتد الى مجمع الأفنيوز والخدمات الراقية التي تلبي كافة المناسبات الداخلية منها والخارجية.