الطالبات تعرفن على طبيعة العمليات المصرفية في البنك

جروفس: الزيارة تعكس طبيعة علاقتنا الوطيدة مع مختلف فئات المجتمع في إطار دعمه للشباب الكويتي وإيمانه العميق بأهمية التثقيف المالي، قام البنك الأهلي المتحد مؤخرا باستضافة مجموعة من طالبات مدرسة بيان الثانوية، في المقر الرئيسي للبنك، وذلك ضمن برنامج حافل بالنشاطات التعليمية التي صممت لتوصيل المعلومات للطلبات بطريقة مبسطة وشيقة عن أساسيات العمليات المصرفية، وهدفت هذه الزيارة كذلك إلى تعزيز اهتمام الطلبات بالقطاع المصرفي إلى جانب التعرف على الخيارات الوظيفية المفضلة لديهن. وابتدأ البرنامج بجولة تعريفية للطالبات تضمنت زيارة عدد من إدارات البنك مع تقديم شرح لهن عن طبيعة عمل كل إدارة، كذلك تسنت للطالبات الفرصة لمقابلة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد ريتشارد جروفس، الذي أظهر اهتماما كبيرا بمقابلة الطالبات في مكتبه، حيث تبادل حوارا مفتوحا معهن اشتمل على شرح طبيعة العمل المصرفي وتعرف على توجهاتهن في تحديد مجالات دراستهن وأهدافهن العملية في المستقبل.

كما شرح جروفس للطلبة أهمية خدمات البنك وأنشطته المتنوعة، مستعرضا تاريخ البنك الذي يعود تأسيسه الى أكثر من 75 عاما في الكويت، وأكد أهمية اختيار تخصص جامعي ومهني ممتع بالنسبة إليهن كي يتمكن من النجاح وإحداث فارق إيجابي.

واختتمت الزيارة بمسابقة شيقة بين الطالبات للتعرف على تطلعاتهن وآرائهن حول الخدمات المصرفية التي قد يحتاج اليها جيل الشباب اليوم، وبكونهم عملاء المستقبل، فمن الضروري فهم احتياجاتهم لتأمين الخدمات المصرفية الملائمة لهم.

وفي نهاية الزيارة تم توزيع جوائز على الفائزات في المسابقة كما تم تقديم الهدايا التذكارية لجميع الطالبات واللاتي عبرن عن سعادتهن بالزيارة وشكرن البنك على هذه الاستضافة التي أتاحت لهن فرصة التعرف على مختلف الأنشطة، والأعمال المصرفية، ومجالات العمل المختلفة داخل إدارات البنك، كما أبدي عدد كبير منهن شغفا بالعمل المصرفي.

وتعليقا على هذه الزيارة، أفاد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد ريتشارد جروفس، نحن حريصون على رعاية هذه المبادرات لإعطاء الطلاب فرصة لفهم آلية العمل في البنك ودوره المحوري في نمو العجلة الاقتصادية.

هذا إلى جانب أن طلاب اليوم هم عملاء وموظفو المستقبل ومن المهم بالنسبة إلينا أن نكون قريبين منهم في سبيل تقديم الخدمة المتميزة وأن نكون الوجهة المفضلة للعمل لديهم

وأضاف جروفس: «تعكس هذه الزيارات طبيعة علاقتنا الوطيدة مع مختلف فئات المجتمع، كما أود أن أشيد بزملائي الذين قاموا بتنظيم هذه الزيارة الطلابية.

وأنا على يقين من أن هذه الزيارة ستظل راسخة في أذهان الطالبات وكذلك القائمين على العمل في البنك، وأتطلع نحو استضافة المزيد من الطلاب في المستقبل في البنك الأهلي المتحد».

للحصول على مزيد من المعلومات عن خدمات ومنتجات البنك، يرجى من العملاء زيارة أي فرع من فروع البنك الأهلي المتحد أو الاتصال على خدمة «حياكم المتحد» على الرقم 1812000 أو زيارة موقعنا الإلكتروني www.ahliunited.com.kw