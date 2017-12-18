الناصر متخصص في مناظير المريء والمعدة والاثني عشر والقولون

رحب مستشفى السيف، بانضمام اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير والأمراض الباطنية، د.عبدالله عيسى الناصر إلى المستشفى، إذ يحمل د.الناصر خبرة طبية طويلة في هذا المجال بالإضافة إلى البورد الكندي والأميركي والزمالة في العديد من الاختصاصات، حيث سيوفر للمرضى أعلى مستوى من العناية والخبرة الطبية. ويحمل د.عبدالله الناصر البورد الكندي والأميركي في الأمراض الباطنية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد (FRCPC/ABIM)، علاوة على الزمالة الكندية في المناظير العلاجية المتقدمة للجهاز الهضمي (ERCP)، والزمالة الكندية في سونار مناظير الجهاز الهضمي (EUS)، والزمالة الكندية في إزالة لحميات القولون الصعبة (EMR/ Polypectomy).

د.عبــــدالله الناصر متخصص في مناظير المريء والمعدة والاثني عشر والقولون، والمناظير السونارية للجهاز الهضمي والبنكرياس، والمناظير التشخيصية والعلاجية للقنوات المرارية، وفي تركيب بالون المعدة لعلاج السمنة، وتركيب دعامات وتوسيع تضيقات أمراض الجهاز الهضمي المختلفة، وعلاجات مضاعفات عمليات السمنة، ومنظار الكبسولة الذكية.

ويقدم د.عبدالله الناصر خبراته العلاجية في أمراض الجهاز الهضمي التي تضم ارتجاع المريء، وقرحة والتهابات المعدة، وجرثومة المعدة، والقولون العصبي، وعسر الهضم والإمساك المزمن، ومرض الكرونز والتهاب القولون التقرحي، ومرض السيلياك (حساسية القمح)، وأمراض الكبد المزمنة والبنكرياس.

وقال الرئيس التنفيذي لمستشفى السيف، د.يوسف أبو ظهر: «يسعدنا انضمام د.عبدالله الناصر إلى مستشفى السيف بخبرته العالمية التي لا شك أنها ستكون قيمة في علاج مرضانا وذلك بمستوى الرعاية الصحية التي اعتادوا أن يحصلوا عليها في مستشفى السيف».