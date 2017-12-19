كرمت شركة نقل وتجارة المواشي سفير الكويت لدى كومنولث استراليا، السفير نجيب البدر، نظرا للجهود التي يقوم بها لتعزيز العلاقات بين الكويت وأستراليا، ودعمه المتواصل للشركات الكويتية في استراليا.

وقام الرئيس التنفيذي للشركة م.أسامة خالد بودي بزيارة مقر سفارة الكويت لدى استراليا في كانبيرا، وقابل السفير البدر وأعضاء السفارة، حيث تناول اللقاء العديد من المواضيع المهمة للشركة واستعرض مشاريع الشركة المستقبلية في الكويت والتي تدعم نشاط الشركة بما يتوافق مع جميع الشروط والمتطلبات الاسترالية، كما تم مناقشة مشاريع الشركة في استراليا والخطط المستقبلية لها في هذا الصدد، وقدم بودي الشكر الجزيل لجميع العاملين في سفارة الكويت في استراليا وعلى رأسهم السفير لجهودهم المتواصلة على تذليل كافة المعوقات التي تواجه الشركات الكويتية في استراليا.

وفي ختام اللقاء أهدى بودي درعا تذكارية للسفير نجيب البدر، تعبيرا عن شكر وتقدير مجلس الإدارة وجميع العاملين في شركة نقل وتجارة المواشي.

وتعد الكويت أكبر سوق لتصدير الأغنام الاسترالية الحية، كما تعد شريكا مهما واستراتيجيا لاستراليا في سوق تجارة اللحوم الحمراء، ومعلوم أن شركة نقل وتجارة المواشي تعتبر أقدم شركة لتجارة المواشي الاسترالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأكبر ناقل للأغنام الحية في العالم والشركة الأولى في المنطقة لنقل وتجارة الماشية.

إلى جانب ذلك تعتبر «المواشي» من أكبر الشركات المستوردة للماشية واللحوم المجمدة والمبردة والعلف من استراليا في الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة، حيث بلغ إجمالي حجم تعامل الشركة مع استراليا ما يعادل 170 مليون دولار استرالي تقريبا منذ بداية 2017 وحتى الآن، حيث استوردت «المواشي» ما يقارب 1.2 مليون رأس من الأغنام الحية وما يزيد على 2000 طن من الأغنام المبردة، وكذلك ما يقارب 40 الف طن من الأعلاف من خلال فرعيها في الكويت والامارات العربية المتحدة.