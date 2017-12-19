طرحت شركة روائع جنيف للساعات بسوق الخليجي الكويتي ماركة جديدة ZADIG & VOLTAIRE تلبي جميع الأذواق وشتى الأعمار وتسدل الستار عن تبنيها علامة تجارية رائدة في عالم الصناعات الفاخرة حصريا ولأول مرة في الكويت، تقدم لكم أرقى تشكيلة من الساعات التي تعكس مفهوم الروح الشغوفة بالأناقة والقوة والجمال في آن واحد، مزيج مبدع بتصميم وهندسة استثنائية وبراعة لا مثيل لها.

وتفخر روائع جنيف للساعات والمجوهرات بتقديم كل ما هو مناسب ومنفرد من نوعه من تصاميم الماركة العالمية ZADIG & VOLTAIRE متوافرة حصريا لدى أفرع روائع جنيف والتي تخطو نحو أسلوب خاص منفرد لترسم مفهوما أكثر أناقة وروعة في عالم الموضة والازياء.

ويخطو بيت الأزياء الباريسي العالمي ZADIG & VOLTAIRE خطوات ثابتة في عالم الأزياء الحديثة والعصرية وتهتم كثيرأ الماركة بالموضة وما يناسب مختلف الفئات العمرية.

وتسعى العلامة التجارية باستمرار إلى التجدد المستمر في خلق تصاميم مميزة بعلامة ZADIG & VOLTAIRE، وتهتم بالاكسسوارات التي تتسم بالجودة العالية في الصناعة ونفحه من الفن واضحة من خلال التصاميم المختلفة والمتنوعة، وأسعارها معقولة ومناسبة للجميع.

ومن منتجات ZADIG & VOLTAIRE تشكيلة ساعات Fusion الأنيقة التي صممت لتتماشى مع الاكسسوارات متعددة الألوان الجريئة، هذه الساعات متوافرة بمختلف الموديلات لتلبية جميع الأذواق، وهي متنوعة في المواد المصنوعة منها ومتعددة الألوان الصارخة والمبهجة، مرصعة بأحجار سواروفسكي، والأزرار المعدنية الذهبية على حزام الساعة وتعد تصاميمها مثالية لتناسب كلا من فصلي الصيف والشتاء، سميت هذه المجموعة الرجالية Master لكل من يعشق الساعات الفريدة من نوعها في التصاميم ويبحث عن التميز والكمال بين الشكل الخارجي الانيق والجودة العالية في الصناعة.

وللتعرف على التشكيلات الجديدة والمميزة من Zadig & Voltaire قم بزيارة أحد متاجر روائع جنيف للساعات.