أعلن قسم طب وجراحة العيون في مستشفى دار الشفاء عن طرحه لخصومات مميزة تصل إلى 20% على جراحات تصحيح النظر المختلفة، وذلك بمناسبة حلول العام الجديد، وتسري العروض حتى نهاية يناير 2018.

وفي هذا الصدد، صرح استشاري ورئيس قسم طب وجراحة العيون في مستشفى دار الشفاء د.يوسف الظفيري، حيث قال: «سيستفيد المرضى من عروض خاصة على كل عمليات الليزك والفيمتو الليزك باستخدام جهاز VisuMax لتصحيح النظر بالليزر والذي يعد من الأجهزة الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم، فهذه التكنولوجيا الرائدة والجديدة تعد إضافة كبيرة إلى عالم الجراحة الانكسارية (جراحة القرنية)، وواحدة من العلاجات التي توظف تقنية femtosecond laser التي تتميز بالأداء العالي وقطع القرنية بدقة متناهية وسرعة في الشق وقدرة على ترقيع القرنية بدقة وتحضير مثالي لقرنية المرضى.

تتميز كل معايير هذا الجهاز بالدقة وذلك لزيادة الكفاءة وتحقيق نتائج مثالية في علاج أمراض العيون».

وتابع د.الظفيري: «هذه التقنية توفر نتائج ممتازة إلى جانب طريقة عمل سلسة وفريدة من نوعها لمساعدة الجراحين على أداء مهمتهم كما يوفر أيضا الراحة القصوى للمرضى»، مضيفا: «إن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها التي يقدمها المستشفى للمرضى، ولكن هي جزء من روح الشراكة مع المجتمع، فمن المهم لدينا مساعدة المرضى على تحقيق نتائج متفوقة من خلال المبادرات المختلفة التي تشمل برامج طبية منخفضة التكلفة على مختلف الخدمات الطبية المتاحة لدينا».

جدير بالذكر أن قسم طب وجراحة العيون في مستشفى دار الشفاء هو المركز الوحيد في الكويت الذي يقدم خدمات الرعاية الشاملة لأمراض العيون لكل الفئات العمرية من المرضى، حيث إن القسم مكون من مجموعة مؤهلة وذات كفاءات عالية ومجهز بأحدث الأجهزة التشخيصية وأجهزة التصوير للكشف عن أمراض العيون في مرحلة مبكرة.

ويقدم البرنامج الشامل للمرضى إمكانية الوصول السريع الى المختصين والاختصاصات الفرعية أيضا للكشف عن مجموعة واسعة من حالات أمراض واضطرابات العيون التي تتراوح من الحالات الروتينية إلى المعقدة، وينعكس نجاح القسم من خلال عدد المرضى الهائل الذي يراجع القسم وكذلك نسبة العمليات التي يجريها القسم تصاحبها نسبة رضا المرضى التي بلغت 97%، وهذا يؤكد نجاح الخدمات التي يقدمها أطباء العيون في مختلف التخصصات.

وتشمل الخدمات المقدمة في القسم خدمات أمراض العيون العامة والتي تغطي الفحص الشامل للعيون والأنسجة المحيطة بها للأطفال والبالغين والمسنين، إضافة إلى التخصصات الفرعية مثل المياه البيضاء، المياه الزرقاء، تصحيح عيوب الإبصار، القرنية، أمراض عيون الأطفال، جراحة الجسم الزجاجي والشبكية، عمليات العيون التقويمية والتجميلية، أمراض العيون العصبية وخدمات فحص النظر.

ويتميز القسم بكادر طبي عالي الكفاءة وذي خبرة كبيرة ومهارات عالية المستوى، يجري أحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات في مجال طب وجراحة العيون، ويبذلون قصارى جهودهم في تقديم خدمات شاملة وعلى مدار الساعة للمرضى، حيث يرأس القسم د.يوسف الظفيري استشاري ورئيس قسم طب وجراحة العيون والحاصل على البورد الكندي لطب وجراحة العيون، تخصص دقيق في معالجة المياه الزرقاء من جامعة مونتريال في كندا وتخصص دقيق بعمليات تصحيح من كندا.

ويضم فريق العمل أيضا د.ب.ف. كومار استشاري طب وجراحة العيون الحائز على زمالة مركز العيون والشبكية للأبحاث وزمالة البورد الوطني لأمراض شبكية العين من الهند، بالإضافة إلى د.فيصل جراغ استشاري طب وجراحة العيون الحاصل على زمالة كلية الجراحين للأطباء والجراحين في كندا، الزمالة في جراحة رأب العين المداري والغدد الدمعية في كندا، كما أنه عضو في الجمعية الطبية الكويتية وعضو في الأكاديمية الأميركية للعيون.

كما يشمل فريق العمل د.إيهاب يسري استشاري طب وجراحة العيون صاحب الزمالة في طب وجراحة العيون من الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة.

وبتخصصه المميز في طب عيون الأطفال، يأتي د.منصور الشمري أخصائي طب وجراحة عيون الأطفال كإضافة مميزة للقسم، فهو حاصل على الزمالة في طب وجراحة العيون من الكلية الملكية للأطباء والجراحين في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الزمالة في طب وجراحة عيون الأطفال من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في المملكة العربية السعودية.