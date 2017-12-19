استقبل منتجع هيلتون الكويت ضيوفه وزواره في حفل إضاءة شجرة «الكريسماس» في «سونغ بيرد كافيه» إيذانا ببداية موسم احتفالات نهاية العام. وبدأت مراسم حفل الإنارة الذي أصبح تقليدا سنويا خاصا بالمنتجع، مع الأناشيد التقليدية للكريسماس وصاحبه توزيع أشهى المقبلات والمأكولات والمشروبات والحلوى المرتبطة بهذه المناسبة.

ودعا المنتجع ضيوفه لبدء العد التنازلي لإنارة شجرة الكريسماس والترحيب بشخصية «سانتا»، الذي جلب الهدايا العديدة للأطفال في أجواء احتفالية رائعة.

وبهذه المناسبة قال فلوريان جرول، مدير العمليات في منتجع هيلتون الكويت: «لقد أصبحت إضاءة شجرة الكريسماس حدثا سنويا بالمنتجع اعلانا عن بداية الموسم الاحتفالي لنهاية العام. إنها لفتة بسيطة لكنها ذات مغزى لإظهار تقديرنا لضيوفنا الكرام والشركاء الذين جعلوا من سنة 2017 عاما ناجحا بحق».

وسيستضيف منتجع هيلتون الكويت مجموعة متنوعة من الأنشطة والاحتفالات خلال هذا الموسم، حيث يمكن للضيوف والزوار الاحتفال بليلة الكريسماس يوم 24 ديسمبر مع العائلة والأصدقاء في بوفيه عشاء رائع في مطعم «تياترو»، يتضمن أشهى مأكولات الكريسماس منها الديك الرومي المشوي التقليدي، أو الاستمتاع ببرانش خاص يوم 25 ديسمبر في المطعم ذاته مع الموسيقى الاحتفالية المباشرة وأنشطة ترفيهية عديدة للأطفال.

ويمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيه عشاء رائع في مطعم تياترو ليلة رأس السنة لاستقبال العام الجديد في جو احتفالي، ويمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى مواصلة الاحتفالات الاجتماع بأحبائهم في صبحية العام الجديد يوم 1 يناير على برانش رأس السنة الفريد من نوعه.